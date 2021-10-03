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Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном

Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном

Во вчерашней игре грузинский футболист не реализовал пенальти, а его клуб уступил со счетом 0:1 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T14:58+0400

2021-10-03T14:58+0400

2021-10-03T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал неудачную игру полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия в матче X тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".В отчетной игре "Рубин" на своем поле уступил 0:1, а Кварацхелия не реализовал пенальти."Это его второй сезон. Его все знают, все понимают. Ему гораздо сложнее. И понятно, что тот ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, он тоже влияет. Всегда испытание второго сезона – самое сложное. Пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия", – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом >>Коснулся наставник казанского клуба и непосредственно момента, связанного с пенальти.В матче против "Нижнего Новгорода" Кварацхелия вышел на поле на 28 минуте, заменив Илью Самошникова. В начале второго тайма грузинский полузащитник (при счете 0:0) сам заработал пенальти и сам же вызвался его пробивать.В восьми матчах РПЛ нынешнего сезона Кварацхелия забил один гол и отдал одну результативную передачу.Сколько стоят футболисты в чемпионате Грузии – обновленные данные >>Прошедшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в приобретении Кварацхелия заинтересованы ведущие клубы Европы: "Милан", "Ювентус", "Рома", "Севилья", "Лидс" и "Боруссия" (Дортмунд). Однако, ни одного реального предложения по футболисту "Рубин" так и не получил.Что касается "Рубина", то казанский клуб потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. На данный момент команда находится на восьмом месте с 14 очками, но по итогам X тура "Рубин" может обойти "Ахмат" или "Спартак", которые встречаются между собой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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спорт, новости, грузия, футбол, клуб "рубин", чемпионат россии по футболу, хвича кварацхелия