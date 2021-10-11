https://sputnik-georgia.ru/20211011/stali-izvestny-laureaty-nobelevskoy-premii-po-ekonomike-260438098.html

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премию по экономике передали Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили между собой канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото >>>Дэвида Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангриста и Имбенса — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".Каждый год Королевская академия наук вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968 году.В 2020 году ее получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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