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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Премию по экономике передали Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили между собой канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото &gt;&gt;&gt;Дэвида Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангриста и Имбенса — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".Каждый год Королевская академия наук вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968 году.В 2020 году ее получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, нобелевская премия

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

14:33 11.10.2021 (обновлено: 15:06 11.10.2021)
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© REUTERS / TT NEWS AGENCYПремию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили между собой канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс
Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили между собой канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Премию по экономике передали Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили между собой канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Лауреаты Нобелевской премии за 2021 год - фото >>>
Дэвида Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангриста и Имбенса — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Каждый год Королевская академия наук вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968 году.
В 2020 году ее получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".
Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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