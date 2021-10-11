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Стоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов
За первый квартал текущего года биткоин подорожал вдвое 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T19:16+0400
2021-10-11T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Цена биткоина в понедельник поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% - до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с 43,82 тысячи долларов. Криптовалюта вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, биткоин, криптовалюта

Стоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов

19:16 11.10.2021
244
© AFP / OZAN KOSEБиткоин и криптовалюты
Биткоин и криптовалюты - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© AFP / OZAN KOSE
За первый квартал текущего года биткоин подорожал вдвое
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Цена биткоина в понедельник поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% - до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Сувенирная монета криптовалюты биткоин - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Биткоин сильно подорожал: что происходит с криптовалютой?
Вчера, 13:09
272
С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с 43,82 тысячи долларов. Криптовалюта вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%.
За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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