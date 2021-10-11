https://sputnik-georgia.ru/20211011/sud-otklonil-isk-oppozitsii-v-zugdidi-po-itogam-vyborov-260421886.html

Суд отклонил иск оппозиции в Зугдиди по итогам выборов

Суд отклонил иск оппозиции в Зугдиди по итогам выборов

В результате пересчета голосов кандидат от оппозиции проиграл выборы, хотя по первоначальным данным был объявлен победителем 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T07:32+0400

2021-10-11T07:32+0400

2021-10-11T08:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Зугдидский районный суд отклонил иск оппозиционной партии "Единое национальное движение" с требованием отмены постановления 67-й Зугдидской окружной избирательной комиссии .После того, как 67-я зугдидская окружная избирательная комиссия 7 октября пересчитала голоса на четырех участках 11 мажоритарного округа, результаты изменились в пользу кандидата от "Грузинской мечты".Оппозиция недовольна тем, что в результате пересчета голосов один из их мажоритарных кандидатов — Манучар Пипия — был объявлен проигравшим в первом же туре, хотя согласно первоначальным официальным итогам он был объявлен победителем. Таким образом, ЕНД теряет один мандат в городском совете (сакребуло) Зугдиди. 9 октября оппозиция провела в Зугдиди акцию протеста против фальсификации результатов выборов 2 октября.ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями >>На суде присутствовали члены комиссий всех четырех участков, которые принимали непосредственное участие в пересчете недействительных бюллетеней.Согласно официальным данным первого тура по Зугдиди, на них лидирует кандидат от "Единого национального движения" Анзор Мелия и 30 октября состоится второй тур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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