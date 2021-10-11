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Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан
Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан
Гарибашвили подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T15:51+0400
2021-10-11T15:51+0400
2021-10-11T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузии, Армении и Азербайджану необходимо создать новую региональную платформу для более тесного сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги своего визита в Армению.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>Глава правительства оценил визит в Армению как "успешный" и еще раз подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе.По словам премьера, успешный прецедент взаимодействия трех стран был в июне, когда при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Тогда глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Как отметил премьер, Грузия и впредь будет активно исполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, кавказ, азербайджан, армения
Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан
15:51 11.10.2021 (обновлено: 16:45 11.10.2021)
Гарибашвили подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузии, Армении и Азербайджану необходимо создать новую региональную платформу для более тесного сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги своего визита в Армению.
Глава правительства оценил визит в Армению как "успешный" и еще раз подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе.
"У меня был очень успешный визит в Армению. Моя инициатива, чтобы мы начали сотрудничать в регионе, и была создана новая платформа, в рамках которой мы, три страны, начнем тесное сотрудничество, и в этом процессе у Грузии важная роль", – заявил премьер журналистам.
По словам премьера, успешный прецедент взаимодействия трех стран был в июне, когда при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.
Тогда глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как отметил премьер, Грузия и впредь будет активно исполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном.
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