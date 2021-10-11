https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisi-predlagaet-sozdat-novuyu-platformu-sotrudnichestva-gruziya-armeniya-azerbaydzhan-260442201.html

Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан

Тбилиси предлагает создать новую платформу сотрудничества Грузия-Армения-Азербайджан

Гарибашвили подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T15:51+0400

2021-10-11T15:51+0400

2021-10-11T16:45+0400

политика

новости

грузия

кавказ

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/14/252372759_390:82:1023:438_1920x0_80_0_0_0f9a6041adda530eae5ea99b3b5863d7.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузии, Армении и Азербайджану необходимо создать новую региональную платформу для более тесного сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги своего визита в Армению.Грузия готова помочь Турции и Армении наладить отношения>>Глава правительства оценил визит в Армению как "успешный" и еще раз подчеркнул важную роль Грузии в процессе посредничества в регионе.По словам премьера, успешный прецедент взаимодействия трех стран был в июне, когда при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Тогда глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Как отметил премьер, Грузия и впредь будет активно исполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, кавказ, азербайджан, армения