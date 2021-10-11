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Убийство иностранца в Гори: идентифицирована личность погибшего
Убийство иностранца в Гори: идентифицирована личность погибшего
Гражданин Великобритании пересек границу Грузии 30 августа 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T13:24+0400
2021-10-11T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузинские специалисты идентифицировали тело молодого иностранца, найденного мертвым 8 октября в городе Гори (80 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Мтавари".Выяснилось, что погибший – 28-летний гражданин Великобритании Томас Кеннеди, который был студентом одного из музыкальных колледжей. Известно, что он пересек границу Грузии 30 августа. Тело молодого мужчины было обнаружено 8 октября в реке у села Квахврели Горийского района. Тело в реке увидел пастух и сообщил в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". Погибшего из воды вытащили спасатели.Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В результате иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Кура. После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство, преступность в грузии

Убийство иностранца в Гори: идентифицирована личность погибшего

13:24 11.10.2021
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeАкция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года
Акция в поддержку Михаила Саакашвили у здания руставской тюрьмы. 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Гражданин Великобритании пересек границу Грузии 30 августа
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузинские специалисты идентифицировали тело молодого иностранца, найденного мертвым 8 октября в городе Гори (80 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Мтавари".
Выяснилось, что погибший – 28-летний гражданин Великобритании Томас Кеннеди, который был студентом одного из музыкальных колледжей. Известно, что он пересек границу Грузии 30 августа.
Тело молодого мужчины было обнаружено 8 октября в реке у села Квахврели Горийского района. Тело в реке увидел пастух и сообщил в Центр оперативного управления неотложной помощи "112". Погибшего из воды вытащили спасатели.
Оружие и преступность - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Громкое убийство программиста Ники Кварацхелия в Грузии – новые детали дела
8 октября, 14:48
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Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.
Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В результате иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Кура. После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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