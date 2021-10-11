https://sputnik-georgia.ru/20211011/uchenye-razgadali-zashtrikhovannye-slova-iz-intimnykh-pisem-marii-antuanetty-260436722.html

Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты

Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты

Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно" 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ученым удалось разгадать заштрихованные слова из интимных писем королевы Франции Марии-Антуанетты и шведского графа Акселя фон Ферсена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Science Advances.Королева Франции и Наварры (с 10 мая 1774 года), младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии и супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года, Мария-Антуанетта в период с 1791 по 1792 года находилась под пристальным вниманием после неудачной попытки побега. Но ей все же удавалось тайно вести переписку с графом. Однако до того, как они оказались во французском национальном архиве, кое-кто заштриховал часть слов и строк.Венчание князя династии Романовых состоялось в России >>>На то, чтобы узнать, кто был тем загадочным цензором, ученым потребовалось целых 150 лет. В этом современным исследователям помог способ рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. В итоге, по мнению ученых, это был сам граф фон Ферсен.Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно".При этом исследователи утверждают, что подобные ласковые обращения и фразы еще не говорят о том, что между королевой и графом точно была интимная связь. Их можно рассматривать как аналог современных эмодзи, изображающих поцелуй. Такое мнение высказала профессор французской литературы Катриона Сет из Оксфорда, хотя в исследовании она не принимала участия.Мария-Антуанетта (1755-1793) была казнена во время Великой французской революции (14 июля 1789 года - 9 ноября 1799 года). Ее обвинили в том, что она предала интересы страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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