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Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты
Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты
Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно" 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T14:15+0400
2021-10-11T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ученым удалось разгадать заштрихованные слова из интимных писем королевы Франции Марии-Антуанетты и шведского графа Акселя фон Ферсена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Science Advances.Королева Франции и Наварры (с 10 мая 1774 года), младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии и супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года, Мария-Антуанетта в период с 1791 по 1792 года находилась под пристальным вниманием после неудачной попытки побега. Но ей все же удавалось тайно вести переписку с графом. Однако до того, как они оказались во французском национальном архиве, кое-кто заштриховал часть слов и строк.Венчание князя династии Романовых состоялось в России &gt;&gt;&gt;На то, чтобы узнать, кто был тем загадочным цензором, ученым потребовалось целых 150 лет. В этом современным исследователям помог способ рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. В итоге, по мнению ученых, это был сам граф фон Ферсен.Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно".При этом исследователи утверждают, что подобные ласковые обращения и фразы еще не говорят о том, что между королевой и графом точно была интимная связь. Их можно рассматривать как аналог современных эмодзи, изображающих поцелуй. Такое мнение высказала профессор французской литературы Катриона Сет из Оксфорда, хотя в исследовании она не принимала участия.Мария-Антуанетта (1755-1793) была казнена во время Великой французской революции (14 июля 1789 года - 9 ноября 1799 года). Ее обвинили в том, что она предала интересы страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты

14:15 11.10.2021 (обновлено: 14:19 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБаст - Мария-Антуанетта. Выставка "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Баст - Мария-Антуанетта. Выставка Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Алексей Майшев
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Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно"
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ученым удалось разгадать заштрихованные слова из интимных писем королевы Франции Марии-Антуанетты и шведского графа Акселя фон Ферсена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Science Advances.
Королева Франции и Наварры (с 10 мая 1774 года), младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии и супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года, Мария-Антуанетта в период с 1791 по 1792 года находилась под пристальным вниманием после неудачной попытки побега. Но ей все же удавалось тайно вести переписку с графом. Однако до того, как они оказались во французском национальном архиве, кое-кто заштриховал часть слов и строк.
Венчание князя династии Романовых состоялось в России >>>
На то, чтобы узнать, кто был тем загадочным цензором, ученым потребовалось целых 150 лет. В этом современным исследователям помог способ рентгеновской флуоресцентной спектроскопии. В итоге, по мнению ученых, это был сам граф фон Ферсен.
Заштрихованными оказались такие слова, как "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно".
При этом исследователи утверждают, что подобные ласковые обращения и фразы еще не говорят о том, что между королевой и графом точно была интимная связь. Их можно рассматривать как аналог современных эмодзи, изображающих поцелуй. Такое мнение высказала профессор французской литературы Катриона Сет из Оксфорда, хотя в исследовании она не принимала участия.

"Вы можете использовать такой символ в переписке с другом вместо того, чтобы написать слово "пока", например. Однако человек, ничего не знающий о смайлах, в подобной ситуации предположит, что вы влюблены. К тому же в то время у графа был роман с другой женщиной", – размышляет профессор Сет из Оксфорда.

Мария-Антуанетта (1755-1793) была казнена во время Великой французской революции (14 июля 1789 года - 9 ноября 1799 года). Ее обвинили в том, что она предала интересы страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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