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В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями
В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями
Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T10:23+0400
2021-10-11T10:23+0400
2021-10-11T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начинается в Грузии с сегодняшнего дня.Вакцинация коснется только детей с хроническими заболеваниями. В Минздраве Грузии уверены, что вакцинация детей будет содействовать завершению пандемии.За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей>>"На этом этапе рекомендацию вакцинации возрастной категории от 12 до 15 лет мы рассматриваем только в отношении детей с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что многие европейские страны начали широкую вакцинацию в этой возрастной группе, мы на первом этапе остановились только на детях в возрасте с 12 до 15 лет с хроническими заболеваниями", – заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет, но сейчас регистрация на первую дозу приостановлена из-за низкого спроса среди населения.По последним данным, в Грузии провели 1 871 116 прививок. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19
В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями
10:23 11.10.2021 (обновлено: 12:52 11.10.2021)
Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начинается в Грузии с сегодняшнего дня.
Вакцинация коснется только детей с хроническими заболеваниями. В Минздраве Грузии уверены, что вакцинация детей будет содействовать завершению пандемии.
"На этом этапе рекомендацию вакцинации возрастной категории от 12 до 15 лет мы рассматриваем только в отношении детей с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что многие европейские страны начали широкую вакцинацию в этой возрастной группе, мы на первом этапе остановились только на детях в возрасте с 12 до 15 лет с хроническими заболеваниями", – заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.
На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет, но сейчас регистрация на первую дозу приостановлена из-за низкого спроса среди населения.
По последним данным, в Грузии провели 1 871 116 прививок.
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