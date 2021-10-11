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В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями
В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями
Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начинается в Грузии с сегодняшнего дня.Вакцинация коснется только детей с хроническими заболеваниями. В Минздраве Грузии уверены, что вакцинация детей будет содействовать завершению пандемии.За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей&gt;&gt;"На этом этапе рекомендацию вакцинации возрастной категории от 12 до 15 лет мы рассматриваем только в отношении детей с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что многие европейские страны начали широкую вакцинацию в этой возрастной группе, мы на первом этапе остановились только на детях в возрасте с 12 до 15 лет с хроническими заболеваниями", – заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет, но сейчас регистрация на первую дозу приостановлена из-за низкого спроса среди населения.По последним данным, в Грузии провели 1 871 116 прививок. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19

В Грузии начинается вакцинация детей с 12 лет с хроническими заболеваниями

10:23 11.10.2021 (обновлено: 12:52 11.10.2021)
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© AP Photo / Eugene HoshikoПандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вакцинация детей с 12 лет будет проходить в стране по желанию и решению родителей
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Вакцинация детей с 12 лет против коронавируса начинается в Грузии с сегодняшнего дня.
Вакцинация коснется только детей с хроническими заболеваниями. В Минздраве Грузии уверены, что вакцинация детей будет содействовать завершению пандемии.
За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей>>
"На этом этапе рекомендацию вакцинации возрастной категории от 12 до 15 лет мы рассматриваем только в отношении детей с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что многие европейские страны начали широкую вакцинацию в этой возрастной группе, мы на первом этапе остановились только на детях в возрасте с 12 до 15 лет с хроническими заболеваниями", – заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, вакцинация детей с 12 лет будет проходить в Грузии по желанию и решению родителей.
На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 16 лет. Для них доступна только вакцина Pfizer. Граждане старше 18 лет могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Вакцина AstraZeneca доступна только для лиц с 45 лет, но сейчас регистрация на первую дозу приостановлена из-за низкого спроса среди населения.
По последним данным, в Грузии провели 1 871 116 прививок.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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