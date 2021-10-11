https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-gruzii-snizhen-vozrastnoy-tsenz-vaktsinatsii--chto-eto-prineset-strane-260430341.html
В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране?
В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране?
Вакцинироваться смогу дети с 16 лет, страдающие хроническими заболеваниями и только вакциной Pfizer
2021-10-11T12:25+0400
2021-10-11T12:25+0400
2021-10-11T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Начало важного этапа в борьбе с коронавирусом, так руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе оценивает включение в процесс иммунизации детей с 12 лет.С 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей 12-15 лет, страдающих хроническими заболеваниями. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет.Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения>>По словам Чхаидзе, у детей с хроническими заболеваниями в случае инфицирования могут возникнуть серьезные проблемы, высок и риск летального исхода, именно поэтому совет иммунизации принял решение о начале вакцинации среди этой возрастной группы."Я думаю, что сегодняшний день является началом одного из важнейших этапов борьбы с коронавирусом", – отметил Чхаидзе.Около 20 подростков с хроническими заболеваниями в Грузии были вакцинированы по требованию родителей еще до принятия данного решения совета иммунизации.В Минздраве страны также допускают вакцинацию детей, которым приходится часто путешествовать, или в другой стране им уже сделана прививка и в Грузии им необходима вторая доза. Каждый такой случай рассматривается индивидуально.Всего в Грузии сделано 1 874 845 прививок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19
В Грузии снижен возрастной ценз вакцинации – что это принесет стране?
Вакцинировать детей с хроническими заболеваниями рекомендовано только вакциной Pfizer
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Начало важного этапа в борьбе с коронавирусом, так руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе оценивает включение в процесс иммунизации детей с 12 лет.
С 11 октября в Грузии начался процесс вакцинации детей 12-15 лет, страдающих хроническими заболеваниями. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет.
"Вакцинация рекомендована только вакциной Pfizer и тех детей, которые относятся к группе риска. Это дети с хроническими заболеваниями", – пояснил Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, у детей с хроническими заболеваниями в случае инфицирования могут возникнуть серьезные проблемы, высок и риск летального исхода, именно поэтому совет иммунизации принял решение о начале вакцинации среди этой возрастной группы.
"Я думаю, что сегодняшний день является началом одного из важнейших этапов борьбы с коронавирусом", – отметил Чхаидзе.
Около 20 подростков с хроническими заболеваниями в Грузии были вакцинированы по требованию родителей еще до принятия данного решения совета иммунизации.
В Минздраве страны также допускают вакцинацию детей, которым приходится часто путешествовать, или в другой стране им уже сделана прививка и в Грузии им необходима вторая доза. Каждый такой случай рассматривается индивидуально.
Всего в Грузии сделано 1 874 845 прививок.
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