https://sputnik-georgia.ru/20211011/vystavku-zhizn-i-smert---velikie-pompei-teper-pokazhut-i-v-tbilisi-260450962.html

Выставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси

Выставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси

Уникальная экспозиция впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи" из археологического музея Вани переместилась в Тбилиси – в музей имени Симона Джанашия. Экспозицию можно будет посетить со среды, 13 октября."Жизнь и смерть - великие Помпеи" - это выставка, которая впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи.Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты >>>"Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н.э. На выставке также будут представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана", - говорится в сообщении Нацмузея Грузии.На выставке представлены такие артефакты, как керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Выставка организована посольством Италии и Национальным музеем Грузии в сотрудничестве с итальянской компанией Glocal Project Consulting. Проект является продолжением выставочных инициатив, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии и добились беспрецедентного успеха – эти выставки посетили 250 000 посетителей.Выставка продлится в столице Грузии до 8 ноября включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, тбилиси, национальный музей грузии, общество, культура, новости, рим