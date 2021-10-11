https://sputnik-georgia.ru/20211011/vystavku-zhizn-i-smert---velikie-pompei-teper-pokazhut-i-v-tbilisi-260450962.html
Выставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
Выставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
Уникальная экспозиция впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T21:09+0400
2021-10-11T21:09+0400
2021-10-11T21:09+0400
грузия
тбилиси
национальный музей грузии
общество
культура
новости
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252019411_206:322:1988:1325_1920x0_80_0_0_dff349bd09102f5c88bbe2a46203f9bd.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи" из археологического музея Вани переместилась в Тбилиси – в музей имени Симона Джанашия. Экспозицию можно будет посетить со среды, 13 октября."Жизнь и смерть - великие Помпеи" - это выставка, которая впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи.Ученые разгадали заштрихованные слова из интимных писем Марии-Антуанетты >>>"Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н.э. На выставке также будут представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана", - говорится в сообщении Нацмузея Грузии.На выставке представлены такие артефакты, как керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.Выставка организована посольством Италии и Национальным музеем Грузии в сотрудничестве с итальянской компанией Glocal Project Consulting. Проект является продолжением выставочных инициатив, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии и добились беспрецедентного успеха – эти выставки посетили 250 000 посетителей.Выставка продлится в столице Грузии до 8 ноября включительно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
рим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252019411_740:302:1988:1238_1920x0_80_0_0_6bb7271bab6d5aa415a40781eab8d088.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, тбилиси, национальный музей грузии, общество, культура, новости, рим
Выставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
Уникальная экспозиция впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи" из археологического музея Вани переместилась в Тбилиси – в музей имени Симона Джанашия. Экспозицию можно будет посетить со среды, 13 октября.
"Жизнь и смерть - великие Помпеи" - это выставка, которая впервые в Грузии рассказывает историю древнеримского города Помпеи.
"Посетители музея будут перенесены в мир, оживляющий повседневную жизнь одного из городов древней Италии I века н.э. На выставке также будут представлены гипсовые модели погибших в результате извержения вулкана", - говорится в сообщении Нацмузея Грузии.
На выставке представлены такие артефакты, как керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.
"Символично, что Вани стал первым местом в Грузии, где впервые прошла выставка. У посетителей была уникальная возможность познакомиться с античностью через призму двух городов - Вани и Помпеи, которые существовали восемь веков с совершенно разными функциями, но оба имели великолепную историю и трагический конец", - отмечают организаторы.
Выставка организована посольством Италии и Национальным музеем Грузии в сотрудничестве с итальянской компанией Glocal Project Consulting. Проект является продолжением выставочных инициатив, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии и добились беспрецедентного успеха – эти выставки посетили 250 000 посетителей.
Выставка продлится в столице Грузии до 8 ноября включительно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.