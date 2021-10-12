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Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
Свободный въезд в Чехию разрешен для вакцинированных препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T15:24+0400
2021-10-12T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинский сертификат о вакцинации признан Министерством, сообщает посольство Чехии в Тбилиси.По данным дипломатического представительства, сертификат должен соответствовать условиям Минздрава Чехии. В частности, с момента полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней, а сертификат должен соответствовать опубликованному на странице Минздрава образцу.Великобритания открылась для граждан Грузии&gt;&gt;"Вакцинация должна быть проведена одной из признанных (EMA, WHO) вакциной – Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen", – говорится в заявлении посольства.Здесь же сообщается, что вакцинированные лица, сертификат которых соответствует установленным условиям Минздрава, могут путешествовать в Чехию на условиях безвиза.Можно также подать заявление на получение краткосрочной (Шенгенской) визы для любых целей. Копию сертификата необходимо отправить в качестве дополнительного приложения к электронному письму для регистрации, говорится в заявлении посольства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, чехия, коронавирус covid-19

Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации

15:24 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Свободный въезд в Чехию разрешен для вакцинированных препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинский сертификат о вакцинации признан Министерством, сообщает посольство Чехии в Тбилиси.
По данным дипломатического представительства, сертификат должен соответствовать условиям Минздрава Чехии. В частности, с момента полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней, а сертификат должен соответствовать опубликованному на странице Минздрава образцу.
Великобритания открылась для граждан Грузии>>
"Вакцинация должна быть проведена одной из признанных (EMA, WHO) вакциной – Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen", – говорится в заявлении посольства.
Здесь же сообщается, что вакцинированные лица, сертификат которых соответствует установленным условиям Минздрава, могут путешествовать в Чехию на условиях безвиза.
Можно также подать заявление на получение краткосрочной (Шенгенской) визы для любых целей. Копию сертификата необходимо отправить в качестве дополнительного приложения к электронному письму для регистрации, говорится в заявлении посольства.
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