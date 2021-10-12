https://sputnik-georgia.ru/20211012/chekhiya-priznala-gruzinskiy-kovid-sertifikat-o-vaktsinatsii-260475225.html

Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации

Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации

Свободный въезд в Чехию разрешен для вакцинированных препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T15:24+0400

2021-10-12T15:24+0400

2021-10-12T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинский сертификат о вакцинации признан Министерством, сообщает посольство Чехии в Тбилиси.По данным дипломатического представительства, сертификат должен соответствовать условиям Минздрава Чехии. В частности, с момента полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней, а сертификат должен соответствовать опубликованному на странице Минздрава образцу.Великобритания открылась для граждан Грузии>>"Вакцинация должна быть проведена одной из признанных (EMA, WHO) вакциной – Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen", – говорится в заявлении посольства.Здесь же сообщается, что вакцинированные лица, сертификат которых соответствует установленным условиям Минздрава, могут путешествовать в Чехию на условиях безвиза.Можно также подать заявление на получение краткосрочной (Шенгенской) визы для любых целей. Копию сертификата необходимо отправить в качестве дополнительного приложения к электронному письму для регистрации, говорится в заявлении посольства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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