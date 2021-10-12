https://sputnik-georgia.ru/20211012/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-pogibshim-i-infitsirovannym-260465187.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным

COVID-статистика в Грузии: последние данные по погибшим и инфицированным

К этому времени в клиниках страны 1 042 тяжелых ковид-пациентов, 334 подключены к аппарату искусственного дыхания 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T12:45+0400

2021-10-12T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За последние сутки в Грузии сделано 47 723 теста и выявлено 4 774 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 640 358 случаев инфицирования.Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 623 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 603 995 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 37 пациентов, а с начала пандемии – 9 306.Из 4 774 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 1 359 приходится на Тбилиси. По регионам ситуация выглядит следующим образом:Аджария - 225Имерети - 1060Квемо Картли - 256Шида Картли - 349Гурия - 156Самегрело - Земо Сванети - 493Кахети - 617Мцхета-Мтианети - 104Самцхе-Джавахети - 97Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 59.На данный момент в Грузии 27 031 активных случаев, из них 4 616 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 042 пациентов тяжелое, 334 подключены к аппарату искусственного дыхания. 749 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 21 666 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 71 человек, а в самоизоляции – 20 698.Показатель положительности по данным на 11 октября составляет 10,01%, за две недели – 6,58 %, за семь дней – 7,98%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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