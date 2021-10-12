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Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах
Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах
В Грузии один за другим закрываются детские сады и все больше школ возвращаются к дистанционной форме обучения 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T08:02+0400
2021-10-12T08:02+0400
2021-10-12T08:02+0400
четвертая волна
общество
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом среди подростков в Грузии резко возросли – специалисты связывают это с началом учебы детей в классах.Индийский штамм коронавируса оказался наиболее восприимчивым детьми. Он появился в Грузии во время четвертой волны COVID-19. Дельта-штамм оказался более агрессивным и переносится тяжелее, чем предыдущие штаммы – китайский и британский.В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?>>"После открытия школ и детских садов увеличилась обращаемость. Особенно это ощущается в последние несколько дней, соответственно, клиника заполнена. Мы максимально стараемся, чтобы были свободные койки", – заявил ТВ Imedi директор детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.В клинике Цицишвили на данный момент лечатся около 150 пациентов. Это дети и их родители. 23 ребенка помещены в реанимационное отделение.В Тбилиси из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.Школы в Грузии перешли на очное обучение с 4 октября. Тогда же заработали детские сады, но вскоре один за другим стали закрываться. По последним данным, в Грузии вакцинировано всего 30% населения. По показатель иммунизации снижается день ото дня, что вызывает серьезную тревогу эпидемиологов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19
Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах
В Грузии один за другим закрываются детские сады и все больше школ возвращаются к дистанционной форме обучения
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом среди подростков в Грузии резко возросли – специалисты связывают это с началом учебы детей в классах.
Индийский штамм коронавируса оказался наиболее восприимчивым детьми. Он появился в Грузии во время четвертой волны COVID-19. Дельта-штамм оказался более агрессивным и переносится тяжелее, чем предыдущие штаммы – китайский и британский.
"После открытия школ и детских садов увеличилась обращаемость. Особенно это ощущается в последние несколько дней, соответственно, клиника заполнена. Мы максимально стараемся, чтобы были свободные койки", – заявил ТВ Imedi
директор детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
В клинике Цицишвили на данный момент лечатся около 150 пациентов. Это дети и их родители. 23 ребенка помещены в реанимационное отделение.
В Тбилиси из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.
Школы в Грузии перешли на очное обучение с 4 октября. Тогда же заработали детские сады, но вскоре один за другим стали закрываться.
По последним данным, в Грузии вакцинировано всего 30% населения. По показатель иммунизации снижается день ото дня, что вызывает серьезную тревогу эпидемиологов.
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