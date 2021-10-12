https://sputnik-georgia.ru/20211012/dopolnitelnye-regulyatsii-dlya-shkol-v-gruzii-vvoditsya-ne-budut-260474223.html
Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Минздрав считает, что уже действующие в школах и дошкольных учреждениях регуляции вполне эффективны и нет необходимости в дополнительных 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T14:57+0400
2021-10-12T14:57+0400
2021-10-12T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Дополнительные регуляции для школ в Грузии, несмотря на обострившуюся эпидситуацию в стране, вводиться не будут, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.По ее словам, уже существующий пакет регуляций довольно эффективен и не требует изменений.Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах>>Что касается детских садов, по словам замминистра, и в этом случае необходимо соблюдать существующие правила и контролировать вакцинацию работающего с детьми персонала."К сожалению, за последнее время несколько детских садов закрылись… А школы продолжат функционирование в обычном режиме", – отметила Габуния.В Тбилиси, начиная с 4 октября, из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.Сложная ситуация и в других регионах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, школа, коронавирус covid-19
Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Минздрав считает, что уже действующие в школах и дошкольных учреждениях регуляции вполне эффективны и нет необходимости в дополнительных
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Дополнительные регуляции для школ в Грузии, несмотря на обострившуюся эпидситуацию в стране, вводиться не будут, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
По ее словам, уже существующий пакет регуляций довольно эффективен и не требует изменений.
"Единственное требование – установленные в школах регуляции должны строго соблюдаться. Этот пакет довольно эффективен, и дополнительных регуляций для школ мы не планируем", – заявила Габуния.
Что касается детских садов, по словам замминистра, и в этом случае необходимо соблюдать существующие правила и контролировать вакцинацию работающего с детьми персонала.
"К сожалению, за последнее время несколько детских садов закрылись… А школы продолжат функционирование в обычном режиме", – отметила Габуния.
В Тбилиси, начиная с 4 октября, из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.
Сложная ситуация и в других регионах.
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