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Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
Минздрав считает, что уже действующие в школах и дошкольных учреждениях регуляции вполне эффективны и нет необходимости в дополнительных 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T14:57+0400
2021-10-12T14:57+0400
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новости
грузия
школа
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Дополнительные регуляции для школ в Грузии, несмотря на обострившуюся эпидситуацию в стране, вводиться не будут, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.По ее словам, уже существующий пакет регуляций довольно эффективен и не требует изменений.Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах&gt;&gt;Что касается детских садов, по словам замминистра, и в этом случае необходимо соблюдать существующие правила и контролировать вакцинацию работающего с детьми персонала."К сожалению, за последнее время несколько детских садов закрылись… А школы продолжат функционирование в обычном режиме", – отметила Габуния.В Тбилиси, начиная с 4 октября, из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.Сложная ситуация и в других регионах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, школа, коронавирус covid-19

Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут

14:57 12.10.2021
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© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Минздрав считает, что уже действующие в школах и дошкольных учреждениях регуляции вполне эффективны и нет необходимости в дополнительных
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Дополнительные регуляции для школ в Грузии, несмотря на обострившуюся эпидситуацию в стране, вводиться не будут, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
По ее словам, уже существующий пакет регуляций довольно эффективен и не требует изменений.
Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах>>

"Единственное требование – установленные в школах регуляции должны строго соблюдаться. Этот пакет довольно эффективен, и дополнительных регуляций для школ мы не планируем", – заявила Габуния.

Что касается детских садов, по словам замминистра, и в этом случае необходимо соблюдать существующие правила и контролировать вакцинацию работающего с детьми персонала.
"К сожалению, за последнее время несколько детских садов закрылись… А школы продолжат функционирование в обычном режиме", – отметила Габуния.
В Тбилиси, начиная с 4 октября, из-за коронавируса на 12 дней закрыты 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них в Телави – 11 классов и 15 детских садов. В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.
Сложная ситуация и в других регионах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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