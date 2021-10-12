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https://sputnik-georgia.ru/20211012/kakoe-finansirovanie-poluchit-ministerstvo-kultury-i-sporta-gruzii-v-2022-godu-260483061.html
Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году
Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году
Большая часть средств пойдет на развитие массового спорта, а также на мероприятия по продвижению молодежи, отметили в Минфине 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T18:33+0400
2021-10-12T18:33+0400
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министерство культуры и охраны памятников грузии
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии определило бюджет министерства культуры, спорта и молодежи страны на 2022 год: согласно первоначальной версии госбюджета на 2022 год, финансирование ведомства составляет 343 миллиона лари (более 109 миллионов долларов).Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе рассказал о проекте основного финансового документа на совместном заседании комитетов. В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования &gt;&gt;&gt;По словам представителя Минфина, 131 миллион лари (41,9 миллиона долларов) из средств, выделенных министерству культуры, спорта и молодежи, пойдет на развитие массового спорта, а 4 миллиона лари (1,2 миллиона долларов) - на мероприятия по продвижению молодежи.С учетом мнений и предложений, высказанных на совместном заседании комитетов, члены комитета поддержали проект государственного бюджета на 2022 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, спорт, новости, грузия, министерство культуры и охраны памятников грузии, бюджет грузии

Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году

18:33 12.10.2021
67
© Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство культуры и спорта Грузии
Министерство культуры и спорта Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Большая часть средств пойдет на развитие массового спорта, а также на мероприятия по продвижению молодежи, отметили в Минфине
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии определило бюджет министерства культуры, спорта и молодежи страны на 2022 год: согласно первоначальной версии госбюджета на 2022 год, финансирование ведомства составляет 343 миллиона лари (более 109 миллионов долларов).
Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе рассказал о проекте основного финансового документа на совместном заседании комитетов.
В Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования >>>
По словам представителя Минфина, 131 миллион лари (41,9 миллиона долларов) из средств, выделенных министерству культуры, спорта и молодежи, пойдет на развитие массового спорта, а 4 миллиона лари (1,2 миллиона долларов) - на мероприятия по продвижению молодежи.

Тем временем члены комитета отметили необходимость увеличения финансирования ряда направлений и программ ведомства. По словам же Георгия Какауридзе, первоначальная версия бюджета является рабочей версией документа и министерство готово провести дополнительные консультации с заинтересованными сторонами для внесения в нее исправлений и изменений.

С учетом мнений и предложений, высказанных на совместном заседании комитетов, члены комитета поддержали проект государственного бюджета на 2022 год.
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