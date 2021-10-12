https://sputnik-georgia.ru/20211012/kto-predstavit-gruziyu-na-mezhdunarodnom-konkurse-krasoty-miss-ofis---2021--foto-260468246.html

Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО

Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО

В конце ноября в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000... 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T14:45+0400

2021-10-12T14:45+0400

2021-10-12T14:49+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

в мире

конкурс красоты

новости из россии

грузинский шоу-бизнес

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260465559_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e754006269801cae9d3b2bcbae38a5d7.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Гибадуллина Нелли из Грузии представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021", сообщили Sputnik Грузия организаторы мероприятия. В 2021 году по итогам интернет-голосования из 130 полуфиналисток в финал 12-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис - 2021" прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Гибадуллина Нелли из Грузии.В 2021 году оргкомитет конкурса провел 50 кастингов и отобрал 130 полуфиналисток, которые приняли участие в одном из самых сложных этапов конкурса – интернет-голосовании.У Нелли Гибадуллиной появилась возможность представить свою компанию и свою страну на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и корону победительницы.26-летняя Гибадуллина Нелли – офис-менеджер в компании Union Wine Invest, живет в Тбилиси. Выпускница Челябинского государственного университета. Девиз красотки: "Хорошее настроение и уверенность в себе – два качества победителя". Посмотреть анкету Нелли можно на сайте конкурса. Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 20 сентября по 10 октября. Посетители сайта отдали более 2-х миллионов голосов за всех участниц. Всего за время проведения интернет-голосования сайт конкурса посетило около одного миллиона человек.Также в финал прошли участницы из следующих городов и стран: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск. Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург, а так же ОАЭ, Германия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Латвия, Казахстан, Беларусь, Вьетнам и Китай.Теперь девушек ждет подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы. И уже 27 ноября 2021 года в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000 рублей от компании "Комус".Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса – путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, конкурс красоты, новости из россии, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес