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https://sputnik-georgia.ru/20211012/kto-predstavit-gruziyu-na-mezhdunarodnom-konkurse-krasoty-miss-ofis---2021--foto-260468246.html
Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
В конце ноября в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000... 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T14:45+0400
2021-10-12T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Гибадуллина Нелли из Грузии представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021", сообщили Sputnik Грузия организаторы мероприятия. В 2021 году по итогам интернет-голосования из 130 полуфиналисток в финал 12-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис - 2021" прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Гибадуллина Нелли из Грузии.В 2021 году оргкомитет конкурса провел 50 кастингов и отобрал 130 полуфиналисток, которые приняли участие в одном из самых сложных этапов конкурса – интернет-голосовании.У Нелли Гибадуллиной появилась возможность представить свою компанию и свою страну на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и корону победительницы.26-летняя Гибадуллина Нелли – офис-менеджер в компании Union Wine Invest, живет в Тбилиси. Выпускница Челябинского государственного университета. Девиз красотки: "Хорошее настроение и уверенность в себе – два качества победителя". Посмотреть анкету Нелли можно на сайте конкурса. Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 20 сентября по 10 октября. Посетители сайта отдали более 2-х миллионов голосов за всех участниц. Всего за время проведения интернет-голосования сайт конкурса посетило около одного миллиона человек.Также в финал прошли участницы из следующих городов и стран: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск. Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург, а так же ОАЭ, Германия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Латвия, Казахстан, Беларусь, Вьетнам и Китай.Теперь девушек ждет подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы. И уже 27 ноября 2021 года в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000 рублей от компании "Комус".Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса – путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО

14:45 12.10.2021 (обновлено: 14:49 12.10.2021)
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© Facebook / Miss OfficeПобедительницы конкурса красоты
Победительницы конкурса красоты - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Facebook / Miss Office
В конце ноября в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000 рублей
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Гибадуллина Нелли из Грузии представит страну на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021", сообщили Sputnik Грузия организаторы мероприятия.

"Мисс Офис" – ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, учрежденный в 2010 году компанией "Комус". Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За одиннадцать лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц.

В 2021 году по итогам интернет-голосования из 130 полуфиналисток в финал 12-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис - 2021" прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Гибадуллина Нелли из Грузии.
© photo: 2021 MISS OFFICEГибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
Гибадуллина Нелли представит Грузию на Мисс Офис – 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Гибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
© photo: 2021 MISS OFFICE
В 2021 году оргкомитет конкурса провел 50 кастингов и отобрал 130 полуфиналисток, которые приняли участие в одном из самых сложных этапов конкурса – интернет-голосовании.
У Нелли Гибадуллиной появилась возможность представить свою компанию и свою страну на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и корону победительницы.
26-летняя Гибадуллина Нелли – офис-менеджер в компании Union Wine Invest, живет в Тбилиси. Выпускница Челябинского государственного университета. Девиз красотки: "Хорошее настроение и уверенность в себе – два качества победителя". Посмотреть анкету Нелли можно на сайте конкурса.
© Facebook / Nelly GibadullinaГибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
Гибадуллина Нелли представит Грузию на Мисс Офис – 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Гибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
© Facebook / Nelly Gibadullina
Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 20 сентября по 10 октября. Посетители сайта отдали более 2-х миллионов голосов за всех участниц. Всего за время проведения интернет-голосования сайт конкурса посетило около одного миллиона человек.
Также в финал прошли участницы из следующих городов и стран: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск. Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург, а так же ОАЭ, Германия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Латвия, Казахстан, Беларусь, Вьетнам и Китай.
© © photo: 2021 MISS OFFICEГибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
Гибадуллина Нелли представит Грузию на Мисс Офис – 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Гибадуллина Нелли представит Грузию на "Мисс Офис – 2021"
© © photo: 2021 MISS OFFICE
Теперь девушек ждет подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и увлекательные мастер-классы. И уже 27 ноября 2021 года в Москве состоится финал конкурса красоты "Мисс Офис - 2021", где 30 финалисток будут бороться за корону и главный приз конкурса – 2 000 000 рублей от компании "Комус".

"Вот уже 10 лет финальное шоу "Мисс Офис" проходит офлайн с 1 000 гостями в зале, но этот год вносит свои корректировки, и организаторы делают акцент на онлайн-трансляции финального шоу, которая будет доступна по ссылке на сайте конкурса или в официальных сообществах в социальных сетях", – сообщают организаторы.

Всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса – путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.
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