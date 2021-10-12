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Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
Уровень магнитной бури понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, отмечают специалисты 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошлой ночью – ее уровень понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. Согласно данным института, в районе четырех ночи по Тбилиси была зафиксирована слабая магнитная буря, с 7:00 до 10:00 она увеличилась до среднего уровня.Магнитные бури в августе 2021: неблагоприятные дни, что делать &gt;&gt;&gt; Эксперты поясняют, что достигшее Земли облако солнечной плазмы в подобных ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Кроме того, оно способно влиять на колебания магнитного поля у поверхности Земли.Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 10:19 по тбилисскому времени. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, в мире, солнце, магнитная буря

Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает

13:31 12.10.2021 (обновлено: 13:44 12.10.2021)
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CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Massive X-Class Flare Released on June 6Вспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Massive X-Class Flare Released on June 6
Уровень магнитной бури понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, отмечают специалисты
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошлой ночью – ее уровень понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Согласно данным института, в районе четырех ночи по Тбилиси была зафиксирована слабая магнитная буря, с 7:00 до 10:00 она увеличилась до среднего уровня.
Магнитные бури в августе 2021: неблагоприятные дни, что делать >>>
Эксперты поясняют, что достигшее Земли облако солнечной плазмы в подобных ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Кроме того, оно способно влиять на колебания магнитного поля у поверхности Земли.
Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 10:19 по тбилисскому времени. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.
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