https://sputnik-georgia.ru/20211012/nochyu-na-zemle-nachalas-magnitnaya-burya-ee-uroven-narastaet--260470976.html

Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает

Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает

Уровень магнитной бури понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, отмечают специалисты 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошлой ночью – ее уровень понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. Согласно данным института, в районе четырех ночи по Тбилиси была зафиксирована слабая магнитная буря, с 7:00 до 10:00 она увеличилась до среднего уровня.Магнитные бури в августе 2021: неблагоприятные дни, что делать >>> Эксперты поясняют, что достигшее Земли облако солнечной плазмы в подобных ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Кроме того, оно способно влиять на колебания магнитного поля у поверхности Земли.Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 10:19 по тбилисскому времени. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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