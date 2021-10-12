https://sputnik-georgia.ru/20211012/nochyu-na-zemle-nachalas-magnitnaya-burya-ee-uroven-narastaet--260470976.html
Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
Уровень магнитной бури понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, отмечают специалисты 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:31+0400
2021-10-12T13:31+0400
2021-10-12T13:44+0400
общество
новости
в мире
солнце
магнитная буря
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23966/81/239668129_0:3:1930:1089_1920x0_80_0_0_6a639a6effaa465e88d10ceceac34ed5.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошлой ночью – ее уровень понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. Согласно данным института, в районе четырех ночи по Тбилиси была зафиксирована слабая магнитная буря, с 7:00 до 10:00 она увеличилась до среднего уровня.Магнитные бури в августе 2021: неблагоприятные дни, что делать >>> Эксперты поясняют, что достигшее Земли облако солнечной плазмы в подобных ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Кроме того, оно способно влиять на колебания магнитного поля у поверхности Земли.Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 10:19 по тбилисскому времени. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23966/81/239668129_237:0:1693:1092_1920x0_80_0_0_b5d7e989e375c8b6b2fb54046a0db480.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, солнце, магнитная буря
Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
13:31 12.10.2021 (обновлено: 13:44 12.10.2021)
Уровень магнитной бури понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, отмечают специалисты
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Магнитная буря началась в магнитосфере Земли прошлой ночью – ее уровень понемногу нарастает и уже достиг среднего показателя, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Согласно данным института, в районе четырех ночи по Тбилиси была зафиксирована слабая магнитная буря, с 7:00 до 10:00 она увеличилась до среднего уровня.
Эксперты поясняют, что достигшее Земли облако солнечной плазмы в подобных ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники. Кроме того, оно способно влиять на колебания магнитного поля у поверхности Земли.
Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 10:19 по тбилисскому времени. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале