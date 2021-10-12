https://sputnik-georgia.ru/20211012/o-chem-govorili-na-vstreche-putin-i-pashinyan-260491730.html

О чем говорили на встрече Путин и Пашинян

О чем говорили на встрече Путин и Пашинян

Путин и Пашинян на встрече обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Москву с рабочим визитом, сообщил Sputnik Армения.Открывая встречу, президент РФ заявил, что находится с армянским премьером в постоянном контакте по телефону, но, конечно, и личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата.Путин отметил, что тоже хотел бы сверить часы по этому вопросу и основным темам двустороннего взаимодействия, в том числе и урегулированию в регионе.Со своей стороны, Пашинян подчеркнул, что пока нельзя говорить о полной стабилизации ситуации в регионе."В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ", - отметил он, добавив, что рад поводу обсудить эти важные вопросы.Премьер Армении отметил, что рад встрече с российским коллегой, поскольку это возможность еще раз обсудить важные вопросы."Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана >>Пашинян поблагодарил Путина за приглашение в Москву и отметил, что это уже четвертая встреча в текущем году. По его словам, на Южном Кавказе и в мире происходят динамичные процессы и в этом контексте важны частые встречи и сверка часов союзников."Частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших стратегических отношений" , - отметил он.

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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, армения, никол пашинян