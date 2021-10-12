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О чем говорили на встрече Путин и Пашинян
О чем говорили на встрече Путин и Пашинян
Путин и Пашинян на встрече обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Москву с рабочим визитом, сообщил Sputnik Армения.Открывая встречу, президент РФ заявил, что находится с армянским премьером в постоянном контакте по телефону, но, конечно, и личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата.Путин отметил, что тоже хотел бы сверить часы по этому вопросу и основным темам двустороннего взаимодействия, в том числе и урегулированию в регионе.Со своей стороны, Пашинян подчеркнул, что пока нельзя говорить о полной стабилизации ситуации в регионе."В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ", - отметил он, добавив, что рад поводу обсудить эти важные вопросы.Премьер Армении отметил, что рад встрече с российским коллегой, поскольку это возможность еще раз обсудить важные вопросы."Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана &gt;&gt;Пашинян поблагодарил Путина за приглашение в Москву и отметил, что это уже четвертая встреча в текущем году. По его словам, на Южном Кавказе и в мире происходят динамичные процессы и в этом контексте важны частые встречи и сверка часов союзников."Частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших стратегических отношений" , - отметил он.
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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, армения, никол пашинян

О чем говорили на встрече Путин и Пашинян

23:02 12.10.2021 (обновлено: 23:41 12.10.2021)
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© photo: Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Армении Н. Пашиняном
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Армении Н. Пашиняном - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Алексей Дружинин
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Путин и Пашинян на встрече обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях
ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в Москву с рабочим визитом, сообщил Sputnik Армения.
Открывая встречу, президент РФ заявил, что находится с армянским премьером в постоянном контакте по телефону, но, конечно, и личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата.

"Мы поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке. Пообедаем вместе, обсудим текущие дела. Поговорим о перспективах, скоро у нас саммит СНГ", - отметил российский лидер.

Путин отметил, что тоже хотел бы сверить часы по этому вопросу и основным темам двустороннего взаимодействия, в том числе и урегулированию в регионе.
Со своей стороны, Пашинян подчеркнул, что пока нельзя говорить о полной стабилизации ситуации в регионе.
"В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ", - отметил он, добавив, что рад поводу обсудить эти важные вопросы.
Премьер Армении отметил, что рад встрече с российским коллегой, поскольку это возможность еще раз обсудить важные вопросы.
"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана >>
Пашинян поблагодарил Путина за приглашение в Москву и отметил, что это уже четвертая встреча в текущем году. По его словам, на Южном Кавказе и в мире происходят динамичные процессы и в этом контексте важны частые встречи и сверка часов союзников.
"Частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших стратегических отношений" , - отметил он.
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