https://sputnik-georgia.ru/20211011/mirnaya-initsiativa-tbilisi-pered-vstrechey-pashinyana-i-putina-vzglyad-iz-moskvy-i-erevana-260456778.html

"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана

"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана

Визит премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в Ереван можно было бы связать с планами соседей по углублению сотрудничества, если бы он состоялся при иных... 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T23:23+0400

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2021-10-11T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия пытается примерить на себя роль медиатора между Баку и Ереваном, проталкивая "мирную инициативу соседства на Южном Кавказе". При этом в Тбилиси понимают, что их желание стать значимым игроком в регионе ограничится только заявлениями. В лучшем случае, ей удастся координировать гуманитарные контакты, пишет Sputnik Армения.С одной стороны, власти Грузии пытаются занять свою нишу в регионе, на фоне его перекройки, с другой - диверсифицировать статус транзитной страны (в Грузии есть опасения, что на фоне разблокирования коммуникаций они его утратят - ред.). Однако без поддержки Баку и Еревана грузинская инициатива обречена. Этим и обусловлен визит главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили в обе страны.Примечательно, что в Армению грузинский премьер прибыл накануне визита Пашиняна в Москву. Тбилиси было важно понять настроения в Ереване как по своей инициативе, так и о предложенному формату "3+3". Ереван пока не комментировал итоги встречи, Гарибашвили же заявил, что остался доволен визитом в Армению.Взгляд из МосквыНа днях глава МИД Грузии Давид Залкалиани, говоря о роли Тбилиси, пояснил, что "у страны нет амбиций, чтобы в рамках платформы обсуждать вопросы, затрагиваемые на встречах в формате Минской группы ОБСЕ". В России не считают, что Грузия - та площадка, где могут обсуждаться серьезные темы, учитывая тесные связи Тбилиси с США и Западом в целом. К тому же на фоне предложений о создании формата "3+3", поддерживаемой Анкарой и Москвой, грузинские приготовления становятся все более бесперспективными.Российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в беседе со Sputnik Армения отметил, что Тбилиси выступает в какой-то степени проводником присутствия западных стран в регионе. После событий осени прошлого года, США и Европа как бы выпали из активного политического процесса вокруг Карабаха и в армяно-азербайджанских отношениях. Лукьянов считает, что Грузия может теоретически добиться каких-то результатов через свою платформу (как в случае с возвращением пленных, - ред.), но по очень узкому кругу тем."Серьезные вопросы, такие как безопасность в регионе, без участия России и Турции априори не могут быть решены", - сказал он.Эксперт добавил, что Россия не препятствует активности Грузии до тех пор, пока ее медиаторская роль ограничивается контактами между Арменией и Азербайджаном. Он пояснил, что у Тбилиси свои проблемы и активность на армянском направлении отчасти связана с тем, что грузины тоже ищут свою роль, чтобы ее конвертировать в отношениях с Западом. Однако это мало что может изменить.Он также отметил, что действующий формат Минской группы ОБСЕ не производит впечатления живой структуры и является формальной, декоративной организацией. На этом фоне формат "3+3" выглядит более содержательным в плане продвижения экономических, инфраструктурных и транспортных проектов в регионе.Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков весьма скептично относится к "мирным инициативам" Грузии и ее премьера. Усилия Тбилиси демонстрируют ее стремление попасть в любую возможную "обойму", связанную с Кавказом вообще.С точки зрения Скакова, новая российская база, которая появилась на Кавказе, а российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе – это вполне себе военная база, для Грузии является еще одним острым ножом. Исходя из этого, Грузия будет делать все, чтобы немного "микшировать" эту ситуацию.Но эксперт сомневается, что ей это удастся.Он считает, что как бы это ни было неудобно для Армении или России, формат с участием Турции куда более реалистичен. Но Грузия никак не вписывается в эту картину.Что говорит Ереван?Для того, чтобы понять позицию Армении по мирной инициативе, Sputnik Армения направил запрос в МИД. В письменном ответе говорится, что Армения считает важным активное сотрудничество Грузии в контексте укрепления мира и стабильности в регионе.Отметим, что Грузия еще во время боевых действий в Нагорном Карабахе периодически выступала с предложением создать платформу для армяно-азербайджанского диалога. В последний раз она была озвучена на высоком уровне во время визита армянской делегации во главе с премьер-министром Николом Пашиняном в Тбилиси.

https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisi-predlagaet-sozdat-novuyu-platformu-sotrudnichestva-gruziya-armeniya-azerbaydzhan-260442201.html

https://sputnik-georgia.ru/20211008/s-rossiey-govorit-budet-slozhno-no-neobkhodimo---glava-mid-gruzii-o-formate-33-260345526.html

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