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Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Животные - главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 12.10.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а к нему по ноге медленно подползает маленький аллигатор. Как только мужчина приобнял его и начал гладить по голове, хищник сразу же остановился и просто начал наслаждаться каждой минутой со своим хозяином.Пользователи сети отметили, что им стало страшно уже в первую секунду, а некоторые призвали автора все же быть осторожным, потому что голод может изменить поведение пока что милого аллигатора.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео

Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео

17:35 12.10.2021
118
© TikTok / thepetcollectiveОбожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© TikTok / thepetcollective
Животные - главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а к нему по ноге медленно подползает маленький аллигатор. Как только мужчина приобнял его и начал гладить по голове, хищник сразу же остановился и просто начал наслаждаться каждой минутой со своим хозяином.
 
Пользователи сети отметили, что им стало страшно уже в первую секунду, а некоторые призвали автора все же быть осторожным, потому что голод может изменить поведение пока что милого аллигатора.
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