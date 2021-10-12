https://sputnik-georgia.ru/20211012/obozhayuschiy-obnimashki-alligator-napugal-sotsseti--video-260482919.html
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Животные - главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T17:35+0400
2021-10-12T17:35+0400
2021-10-12T17:35+0400
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На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а к нему по ноге медленно подползает маленький аллигатор. Как только мужчина приобнял его и начал гладить по голове, хищник сразу же остановился и просто начал наслаждаться каждой минутой со своим хозяином.Пользователи сети отметили, что им стало страшно уже в первую секунду, а некоторые призвали автора все же быть осторожным, потому что голод может изменить поведение пока что милого аллигатора.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео
Животные - главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а к нему по ноге медленно подползает маленький аллигатор. Как только мужчина приобнял его и начал гладить по голове, хищник сразу же остановился и просто начал наслаждаться каждой минутой со своим хозяином.
Пользователи сети отметили, что им стало страшно уже в первую секунду, а некоторые призвали автора все же быть осторожным, потому что голод может изменить поведение пока что милого аллигатора.
Фотограф решила снять кадр аллигатора с помощью дрона
, но тот был слишком голоден