https://sputnik-georgia.ru/20211012/obozhayuschiy-obnimashki-alligator-napugal-sotsseti--video-260482919.html

Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео

Обожающий обнимашки аллигатор напугал соцсети – видео

Животные - главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T17:35+0400

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На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а к нему по ноге медленно подползает маленький аллигатор. Как только мужчина приобнял его и начал гладить по голове, хищник сразу же остановился и просто начал наслаждаться каждой минутой со своим хозяином.Пользователи сети отметили, что им стало страшно уже в первую секунду, а некоторые призвали автора все же быть осторожным, потому что голод может изменить поведение пока что милого аллигатора.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео