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Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы
Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы
Тело гражданина Великобритании 8 октября обнаружил пастух на берегу реки Кура недалеко от села Уплисцихе 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T13:16+0400
2021-10-12T13:16+0400
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грузия
прокуратура
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение подозреваемым в убийстве 28-летнего гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, говорится в сообщении на сайте ведомства.Четверо задержанных обвиняются в убийстве и грабеже, еще один – в недонесении о тяжком преступлении. Четверым из них грозит от 13 до 17 лет тюрьмы, а пятому фигуранту – от трех до семи лет за недонесение.Следствие установило, что 7 октября 2021 года четверо подозреваемых решили ограбить гражданина Великобритании. О своих планах они рассказали еще одному приятелю, но тот отказался принимать участие в преступлении.Злоумышленники на привокзальной территории в Гори силой отняли у молодого мужчины мобильный телефон и банковскую карту, избив жертву до такого состояния, что последний потерял сознание. С целью скрыть следы преступления они сбросили иностранца в Куру (Мтквари).Полиция задержала обвиняемых спустя три дня после преступления.Прокурор в скором времени обратится в суд для избрания меры пресечения обвиняемым. На данном этапе уголовное дело находится на стадии расследования.По данным СМИ, Томас Кеннеди был музыкантом и автором песен. В Грузию он приехал 30 августа. Тело гражданина Великобритании 8 октября обнаружил пастух на берегу реки Кура недалеко от села Уплисцихе Горийского муниципалитета на востоке страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прокуратура, преступность в грузии

Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы

13:16 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Тело гражданина Великобритании 8 октября обнаружил пастух на берегу реки Кура недалеко от села Уплисцихе
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение подозреваемым в убийстве 28-летнего гражданина Великобритании Томаса Кеннеди, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Четверо задержанных обвиняются в убийстве и грабеже, еще один – в недонесении о тяжком преступлении. Четверым из них грозит от 13 до 17 лет тюрьмы, а пятому фигуранту – от трех до семи лет за недонесение.
Следствие установило, что 7 октября 2021 года четверо подозреваемых решили ограбить гражданина Великобритании. О своих планах они рассказали еще одному приятелю, но тот отказался принимать участие в преступлении.
Злоумышленники на привокзальной территории в Гори силой отняли у молодого мужчины мобильный телефон и банковскую карту, избив жертву до такого состояния, что последний потерял сознание. С целью скрыть следы преступления они сбросили иностранца в Куру (Мтквари).
Полиция задержала обвиняемых спустя три дня после преступления.
Полиция Гори - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Грузинская полиция раскрыла убийство Кеннеди – гражданина Великобритании
Вчера, 13:24
1338
Прокурор в скором времени обратится в суд для избрания меры пресечения обвиняемым. На данном этапе уголовное дело находится на стадии расследования.
По данным СМИ, Томас Кеннеди был музыкантом и автором песен. В Грузию он приехал 30 августа. Тело гражданина Великобритании 8 октября обнаружил пастух на берегу реки Кура недалеко от села Уплисцихе Горийского муниципалитета на востоке страны.
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