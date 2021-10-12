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Представители Грузии и России проведут переговоры в Женеве
Представители Грузии и России проведут переговоры в Женеве
Руководитель грузинской делегации уже находится в Женеве 12.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
грузино-российские отношения
женевские переговоры
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Очередной 54-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией состоится 13 октября.Встреча Абашидзе и Карасина может состояться в декабре&gt;&gt;Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия уже находится в Женеве. Сегодня в преддверии переговоров стороны встретятся с сопредседателями.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, женевские переговоры

Представители Грузии и России проведут переговоры в Женеве

11:11 12.10.2021 (обновлено: 11:27 12.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Руководитель грузинской делегации уже находится в Женеве
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Очередной 54-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией состоится 13 октября.
Встреча Абашидзе и Карасина может состояться в декабре>>
Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия уже находится в Женеве. Сегодня в преддверии переговоров стороны встретятся с сопредседателями.

"Женевские переговоры основаны на шестипунктном соглашении. Данное соглашение для нас очень важно, поскольку это первый шаг в направлении полномасштабного решения конфликта. Мы всегда стараемся, чтобы прогресс зафиксировался в связи с вопросами шестипунктного соглашения и аналогично это будет главной темой", – заявил Дарсалия.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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