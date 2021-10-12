https://sputnik-georgia.ru/20211012/predstaviteli-gruzii-i-rossii-provedut-peregovory-v-zheneve-260464468.html

Представители Грузии и России проведут переговоры в Женеве

Представители Грузии и России проведут переговоры в Женеве

Руководитель грузинской делегации уже находится в Женеве 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Очередной 54-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией состоится 13 октября.Встреча Абашидзе и Карасина может состояться в декабре>>Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия уже находится в Женеве. Сегодня в преддверии переговоров стороны встретятся с сопредседателями.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, женевские переговоры