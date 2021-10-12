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Россия предложила США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
Россия предложила США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
Продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений", считают в Москве 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет, заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве, передает РИА Новости.Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд>>Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет там до 13 октября. Инициатива визита исходила от американской стороны. Встреча Нуланд с Рябковым длилась почти два часа.Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений"."Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.В ведомстве уточнили, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Ситуация с дипломатамиВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Россия предложила США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
Продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений", считают в Москве
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Москва предложила Вашингтону снять все ограничения, которые обе стороны ввели за последние несколько лет, заявили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в Москве, передает РИА Новости
.
Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет там до 13 октября. Инициатива визита исходила от американской стороны. Встреча Нуланд с Рябковым длилась почти два часа.
"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации", — говорится в сообщении МИД РФ.
Рябков подчеркнул, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести "лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".
"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", — считают в МИД.
В ведомстве уточнили, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Ситуация с дипломатами
В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции