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"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Zivert. Российская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Российская певица опубликовала новую фотографию и произвела фурор среди подписчиков
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Певица Zivert удивила поклонников – звезда опубликовала новый снимок и показала изменения на своем теле.
На днях Юлия Зиверт выпустила клип на композицию Cry из нового альбома Vinyl2. Диск вышел в начале октября, но уже вдохновил артистку на перемены во внешности. Звезда призналась, что пластинка стала для нее особенной.
Zivert опубликовала новый пост в Инстаграм и удивила поклонников – звезда похвасталась свежими татуировками на теле. "Теперь их под сердцем двое: Vinyl и Vinyl2. Вечное отражение друг друга", – написала под снимком Юлия.
Подписчики пришли в восторг от публикации и прокомментировали ее. "Какие татуировки, нет слов", "Так изящно", "Поражаюсь тому, как вы преданны творчеству", "Красиво", "Юля, это просто вау", – написали в Сети.
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