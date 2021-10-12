Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/teper-ikh-pod-serdtsem-dvoe-zivert-pokazala-izmeneniya-na-tele-260444132.html
"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле
"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле
Российская певица опубликовала новую фотографию и произвела фурор среди подписчиков 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T11:08+0400
2021-10-12T11:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
zivert
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260444028_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_4713c3a48120eb2495a8820e7f4275be.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Певица Zivert удивила поклонников – звезда опубликовала новый снимок и показала изменения на своем теле. На днях Юлия Зиверт выпустила клип на композицию Cry из нового альбома Vinyl2. Диск вышел в начале октября, но уже вдохновил артистку на перемены во внешности. Звезда призналась, что пластинка стала для нее особенной. Zivert опубликовала новый пост в Инстаграм и удивила поклонников – звезда похвасталась свежими татуировками на теле. "Теперь их под сердцем двое: Vinyl и Vinyl2. Вечное отражение друг друга", – написала под снимком Юлия. Подписчики пришли в восторг от публикации и прокомментировали ее. "Какие татуировки, нет слов", "Так изящно", "Поражаюсь тому, как вы преданны творчеству", "Красиво", "Юля, это просто вау", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0b/260444028_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_de9c1139a3666cf6a1a0779b27fc9afd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
российский шоу-бизнес, zivert

"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле

11:08 12.10.2021
77
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Zivert. Российская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Певица Zivert. Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Российская певица опубликовала новую фотографию и произвела фурор среди подписчиков
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Певица Zivert удивила поклонников – звезда опубликовала новый снимок и показала изменения на своем теле.
На днях Юлия Зиверт выпустила клип на композицию Cry из нового альбома Vinyl2. Диск вышел в начале октября, но уже вдохновил артистку на перемены во внешности. Звезда призналась, что пластинка стала для нее особенной.
Zivert опубликовала новый пост в Инстаграм и удивила поклонников – звезда похвасталась свежими татуировками на теле. "Теперь их под сердцем двое: Vinyl и Vinyl2. Вечное отражение друг друга", – написала под снимком Юлия.
Подписчики пришли в восторг от публикации и прокомментировали ее. "Какие татуировки, нет слов", "Так изящно", "Поражаюсь тому, как вы преданны творчеству", "Красиво", "Юля, это просто вау", – написали в Сети.
Читайте также:
Церкви, розы и хинкали: как Настя Ивлеева провела время в Тбилиси?
"Сложно жить": жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию
"Стало известно, с кем встречается экс-вокалистка "Тату" Лена Катина
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
16:46В Грузии зафиксировано около десяти тысяч случаев реинфицирования COVID-19
16:25Замглавы МИД России рассказал о "предельно откровенном" разговоре с Нуланд
16:18Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
16:03Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
15:58Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси
15:41Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
15:39Убийство Кеннеди в Грузии: обвиняемые отправлены за решетку
15:25"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
15:24Чехия признала грузинский ковид-сертификат о вакцинации
15:14Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
14:57Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут
14:45Кто представит Грузию на международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2021" – ФОТО
14:29Пресс-конференция: Безопасность зданий в Грузии – что показала трагедия в Батуми
14:06Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты
14:04РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива
13:48Молдавский политик рассказал, сколько денег тратят на страну западные НКО
13:31Ночью на Земле началась магнитная буря: ее уровень нарастает
13:20Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России
13:16Обвиняемым в убийстве Кеннеди в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы