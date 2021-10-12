https://sputnik-georgia.ru/20211012/teper-ikh-pod-serdtsem-dvoe-zivert-pokazala-izmeneniya-na-tele-260444132.html

"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле

"Теперь их под сердцем двое": Zivert показала изменения на теле

Российская певица опубликовала новую фотографию и произвела фурор среди подписчиков 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Певица Zivert удивила поклонников – звезда опубликовала новый снимок и показала изменения на своем теле. На днях Юлия Зиверт выпустила клип на композицию Cry из нового альбома Vinyl2. Диск вышел в начале октября, но уже вдохновил артистку на перемены во внешности. Звезда призналась, что пластинка стала для нее особенной. Zivert опубликовала новый пост в Инстаграм и удивила поклонников – звезда похвасталась свежими татуировками на теле. "Теперь их под сердцем двое: Vinyl и Vinyl2. Вечное отражение друг друга", – написала под снимком Юлия. Подписчики пришли в восторг от публикации и прокомментировали ее. "Какие татуировки, нет слов", "Так изящно", "Поражаюсь тому, как вы преданны творчеству", "Красиво", "Юля, это просто вау", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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