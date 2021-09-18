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Стало известно, с кем встречается экс-вокалистка "Тату" Лена Катина
Стало известно, с кем встречается экс-вокалистка "Тату" Лена Катина
После бешеной славы дуэта "Тату" судьбой и личной жизнью его солистки Лены Катиной поклонники интересоваться не перестали 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T11:01+0400
2021-09-18T11:01+0400
2021-09-18T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Избранником бывшей участницы группы "Тату" Лены Катиной стал сооснователь и генеральный директор сервиса для онлайн-платежей Дмитрий Спиридонов. Об этом сообщает PeopleTalk со ссылкой на собственный источник.Издание отмечает, что встречаться они начали в июне этого года, а познакомилась пара на дне рождения Спиридонова, где Катина выступила.Дмитрий Спиридонов – сооснователь и генеральный директор CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей. Как сообщает Forbes, по итогам 2020 года совокупная выручка компании Спиридонова составила 2,1 млрд рублей.Если Катина пока не афиширует отношения с возлюбленным, то предприниматель часто выкладывает фото с артисткой и намекает на свою второю половинку эмоджи в виде рыжего сердца: "Влюблен в свою работу и в нее".До отношений со Спиридоновым Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, но в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Она признавалась, что сын очень привязан к отцу и сильно переживает из-за расставания родителей.Читайте также:
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светская хроника, российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем встречается экс-вокалистка "Тату" Лена Катина
После бешеной славы дуэта "Тату" судьбой и личной жизнью его солистки Лены Катиной поклонники интересоваться не перестали
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Избранником бывшей участницы группы "Тату" Лены Катиной стал сооснователь и генеральный директор сервиса для онлайн-платежей Дмитрий Спиридонов. Об этом сообщает PeopleTalk
со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что встречаться они начали в июне этого года, а познакомилась пара на дне рождения Спиридонова, где Катина выступила.
Дмитрий Спиридонов – сооснователь и генеральный директор CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей. Как сообщает Forbes, по итогам 2020 года совокупная выручка компании Спиридонова составила 2,1 млрд рублей.
Если Катина пока не афиширует отношения с возлюбленным, то предприниматель часто выкладывает фото с артисткой и намекает на свою второю половинку эмоджи в виде рыжего сердца: "Влюблен в свою работу и в нее".
До отношений со Спиридоновым Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, но в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Она признавалась, что сын очень привязан к отцу и сильно переживает из-за расставания родителей.
Группа "Тату" в Грузии: экс-солистка скандального дуэта гостит в Тбилиси