https://sputnik-georgia.ru/20211012/tragediya-v-batumi-edinstvennyy-vyzhivshiy-idet-na-popravku-260466332.html
Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку
Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку
Уже завтра медики планируют перевести пациента из реанимации в палату 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T11:38+0400
2021-10-12T11:38+0400
2021-10-12T11:53+0400
новости
грузия
батуми
пострадавшие
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/31/248183184_0:9:2691:1523_1920x0_80_0_0_a91b38c16f39e2ed030549f64183e73a.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Все жизненные показатели 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, в норме, заявила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.День траура в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>По ее словам, состояние здоровья Тавдгиридзе улучшилось и уже завтра пациента переведут в палату.Дальнейший процесс реабилитации и лечения Тавдгиридзе будет длительным, отметила Джикия. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился. Погибли девять человек, среди которых трое детей.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/31/248183184_326:0:2366:1530_1920x0_80_0_0_c1275476d037a6b11f49cb519bc7662d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, батуми, пострадавшие, обрушение жилого дома в батуми
Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку
11:38 12.10.2021 (обновлено: 11:53 12.10.2021)
Уже завтра медики планируют перевести пациента из реанимации в палату
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Все жизненные показатели 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, в норме, заявила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.
По ее словам, состояние здоровья Тавдгиридзе улучшилось и уже завтра пациента переведут в палату.
"На сегодняшний день состояние здоровья пациента стабильное. Есть позитивная динамика – он более активен, адекватен. Все его жизненные показатели в норме... Сейчас с пациентом в основном работают хирурги и неврологи, и если такое стабильное состояние сохранится, уже завтра мы переведем его в отделение", – рассказала Джикия журналистам.
Дальнейший процесс реабилитации и лечения Тавдгиридзе будет длительным, отметила Джикия.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.
Читайте также:
Обрушение жилого дома
в Батуми – версий о причине трагедии много
На окраине Тбилиси скоро снесут "хрущевки"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.