https://sputnik-georgia.ru/20211012/tragediya-v-batumi-edinstvennyy-vyzhivshiy-idet-na-popravku-260466332.html

Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку

Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку

Уже завтра медики планируют перевести пациента из реанимации в палату 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T11:38+0400

2021-10-12T11:38+0400

2021-10-12T11:53+0400

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батуми

пострадавшие

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Все жизненные показатели 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, в норме, заявила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.День траура в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>По ее словам, состояние здоровья Тавдгиридзе улучшилось и уже завтра пациента переведут в палату.Дальнейший процесс реабилитации и лечения Тавдгиридзе будет длительным, отметила Джикия. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился. Погибли девять человек, среди которых трое детей.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, батуми, пострадавшие, обрушение жилого дома в батуми