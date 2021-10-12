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Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку
Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку
Уже завтра медики планируют перевести пациента из реанимации в палату 12.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
батуми
пострадавшие
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Все жизненные показатели 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, в норме, заявила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.День траура в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми&gt;&gt;По ее словам, состояние здоровья Тавдгиридзе улучшилось и уже завтра пациента переведут в палату.Дальнейший процесс реабилитации и лечения Тавдгиридзе будет длительным, отметила Джикия. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился. Погибли девять человек, среди которых трое детей.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, пострадавшие, обрушение жилого дома в батуми

Трагедия в Батуми: единственный выживший идет на поправку

11:38 12.10.2021 (обновлено: 11:53 12.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey KudenkoКапельница в палате
Капельница в палате - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Уже завтра медики планируют перевести пациента из реанимации в палату
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Все жизненные показатели 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, который пострадал в результате обрушения дома в черноморском курортном городе Батуми, в норме, заявила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.
День траура в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>
По ее словам, состояние здоровья Тавдгиридзе улучшилось и уже завтра пациента переведут в палату.

"На сегодняшний день состояние здоровья пациента стабильное. Есть позитивная динамика – он более активен, адекватен. Все его жизненные показатели в норме... Сейчас с пациентом в основном работают хирурги и неврологи, и если такое стабильное состояние сохранится, уже завтра мы переведем его в отделение", – рассказала Джикия журналистам.

Дальнейший процесс реабилитации и лечения Тавдгиридзе будет длительным, отметила Джикия.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек – владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.

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