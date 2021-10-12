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Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО
"Азбука" сняла очередной фильм про грузинского ветерана войны и решила сделать подобные картины доброй традицией 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял документальный фильм о жизни 96-летнего ветерана ВОВ Марии Петровне Недодаевой, которая проживает в Тбилиси.Мария Недодаева попала на фронт cовсем юной связисткой. Воевала на Украине, в Чехословакии. С 1952 года живет в столице Грузии. В интервью ветеран рассказала о своей тяжелой жизни и войне, и призналась, что вопреки трудному прошлому, всегда остается жизнерадостной и энергичной."У нее безумная энергетика, из нее льется эта жизнерадостность, – рассказала Sputnik Грузия режиссер видео Марика Джапаридзе. – Она никогда не скучает, очень любит жизнь. Вся съемочная группа после встречи с ней думала, всем бы такую энергию в таком возрасте. Мы были поражены ее доброжелательностью, гостеприимством и тем, насколько она счастлива жить в своем городе"."Азбука" и ранее делала подобный видеоматериал, в котором рассказывала о грузинском ветеране Николае Васильевиче Чуянове."Истории разные, все индивидуальные. Но в обеих подчеркивается, что русские живут в Грузии давно, то, какое здесь отношение, ну и, конечно, то, что связаны они были страшной войной. Мы планируем это, скорее всего, превратить в цикл. Мы уже готовим следующее видео", – поделилась Джапаридзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, ветераны

Центр русского языка "Азбука" снял фильм о ветеране из Тбилиси – ВИДЕО

15:14 12.10.2021
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© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
Ветеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
"Азбука" сняла очередной фильм про грузинского ветерана войны и решила сделать подобные картины доброй традицией
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял документальный фильм о жизни 96-летнего ветерана ВОВ Марии Петровне Недодаевой, которая проживает в Тбилиси.
Мария Недодаева попала на фронт cовсем юной связисткой. Воевала на Украине, в Чехословакии. С 1952 года живет в столице Грузии. В интервью ветеран рассказала о своей тяжелой жизни и войне, и призналась, что вопреки трудному прошлому, всегда остается жизнерадостной и энергичной.
"У нее безумная энергетика, из нее льется эта жизнерадостность, – рассказала Sputnik Грузия режиссер видео Марика Джапаридзе. – Она никогда не скучает, очень любит жизнь. Вся съемочная группа после встречи с ней думала, всем бы такую энергию в таком возрасте. Мы были поражены ее доброжелательностью, гостеприимством и тем, насколько она счастлива жить в своем городе".
"Азбука" и ранее делала подобный видеоматериал, в котором рассказывала о грузинском ветеране Николае Васильевиче Чуянове.
"Истории разные, все индивидуальные. Но в обеих подчеркивается, что русские живут в Грузии давно, то, какое здесь отношение, ну и, конечно, то, что связаны они были страшной войной. Мы планируем это, скорее всего, превратить в цикл. Мы уже готовим следующее видео", – поделилась Джапаридзе.
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