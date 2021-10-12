https://sputnik-georgia.ru/20211012/ukraina---bosniya-i-gertsegovina-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260457888.html

Украина - Босния и Герцеговина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Украина - Босния и Герцеговина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября во Львове. Встреча начнется в 22:45 по тбилисскому... 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T09:36+0400

2021-10-12T09:36+0400

2021-10-12T09:36+0400

украина

футбол

прогнозы результатов футбольных матчей

босния и герцеговина

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Для обеих сборных наступает час "икс". На данный момент Украина имеет в своем активе восемь очков и занимает второе место в группе "D". У боснийцев на два балла меньше, но есть еще игра в запасе. При этом необходимо отметить, что в ноябре соперники вновь встретятся – на сей раз в Сараево.В нынешнем отборочном цикле Украина выступает с завидным постоянством. В пяти первых матчах квалификации "желто-синие" сыграли вничью, четыре из которых завершились со счетом 1:1. Только три дня назад подопечные Александра Петракова одержали первую победу, обыграв на выезде Финляндию 2:1. Этот результат фактически отсек финнов от борьбы за вторую путевку в группе.Что касается Боснии и Герцеговины, то задача у команды Ивайло Петева предельно ясна – дважды надо обыграть Украину и вторая строчка в группе почти гарантирована. Но поставить цель гораздо легче, чем ее осуществить. Тем более, что свою первую победу в квалификации боснийцы одержали только в прошлом туре, обыграв на выезде Казахстан 2:0.Вполне естественно, что в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа Украины оценивается коэффициентом 1,82 (против 4,7 у гостей). Но, учитывая "любовь" украинцев к ничейным исходам, брать чистую победу "желто-синих" я бы не стал.Честно говоря, я сильно удивился, узнав, что в матче между Финляндией и Украиной, который носил принципиальный характер, испанский (!) арбитр Хиль Мансано показал всего одну (!) желтую карточку. Думаю, сейчас такого не будет – слишком высока цена победы. Особенно для Украины. Я рискну предположить, что матч получится достаточно грубым и у немецкого арбитра Феликса Цвайера будет повод показать как минимум пять желтых карточек.Ставка: в матче будет показано минимум пять желтых карточек за 1,85.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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украина, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей, босния и герцеговина