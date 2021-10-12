https://sputnik-georgia.ru/20211012/uroven-krayney-bednosti-v-mire-mozhet-vyrasti-do-38-k-2024-godu---prognoz-mvf-260458388.html

Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ

Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ

Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление, считает МВФ 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T09:01+0400

2021-10-12T09:01+0400

2021-10-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30 до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса."Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", - сказала Георгиева.Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30 до 38% к 2024 году для... группы стран, которую классифицируют как уязвимую".Названа сумма ущерба мировой экономике от пандемии коронавируса >>Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим до пандемии коронавируса.По словам Кристалины Георгиевой, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление.

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экономика, новости, в мире, мвф