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Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление, считает МВФ 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30 до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса."Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", - сказала Георгиева.Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30 до 38% к 2024 году для... группы стран, которую классифицируют как уязвимую".Названа сумма ущерба мировой экономике от пандемии коронавируса >>Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим до пандемии коронавируса.По словам Кристалины Георгиевой, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление.
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экономика, новости, в мире, мвф
Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление, считает МВФ
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30 до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.
"Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", - сказала Георгиева.
Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30 до 38% к 2024 году для... группы стран, которую классифицируют как уязвимую".
Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим до пандемии коронавируса.
По словам Кристалины Георгиевой, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление.