Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211012/uroven-krayney-bednosti-v-mire-mozhet-vyrasti-do-38-k-2024-godu---prognoz-mvf-260458388.html
Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление, считает МВФ 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T09:01+0400
2021-10-12T09:01+0400
экономика
новости
в мире
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402914_374:291:2530:1504_1920x0_80_0_0_6e23e9c3094d47728dbc08be25b9b9cc.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30 до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса."Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", - сказала Георгиева.Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30 до 38% к 2024 году для... группы стран, которую классифицируют как уязвимую".Названа сумма ущерба мировой экономике от пандемии коронавируса &gt;&gt;Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим до пандемии коронавируса.По словам Кристалины Георгиевой, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402914_480:233:2461:1718_1920x0_80_0_0_f623ae803e9b5348f87ac1f223cc4bb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, в мире, мвф

Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ

09:01 12.10.2021
70
© photo: SputnikПожилая женщина бомж в поисках пропитания и ценных предметов роется в мусорных контейнерах
Пожилая женщина бомж в поисках пропитания и ценных предметов роется в мусорных контейнерах - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik
Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление, считает МВФ
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Уровень крайней бедности в уязвимых странах может вырасти с 30 до 38% к 2024 году, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.
"Мы слышали о серьезных проблемах, которые COVID-19 создает для уязвимых государств. Мы понимаем, насколько серьезны последствия", - сказала Георгиева.
Она указала на "очень тревожный прогноз, согласно которому ожидается, что глобальная доля крайней бедности вырастет с 30 до 38% к 2024 году для... группы стран, которую классифицируют как уязвимую".
Названа сумма ущерба мировой экономике от пандемии коронавируса >>
Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), объемы производства в развитых странах в 2022 году вернутся к показателям, предшествовавшим до пандемии коронавируса.
По словам Кристалины Георгиевой, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам потребуется еще много лет на восстановление.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на понедельник – 3,13 GEL/$1
09:16Скончалась супруга Бубы Кикабидзе
09:01Уровень крайней бедности в мире может вырасти до 38% к 2024 году - прогноз МВФ
08:34На матч с Косово: почему Приштина с опозданием приняла борт из Батуми
08:02Всплеск коронавируса среди подростков в Грузии – итог недельной учебы в классах
07:33В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
ВчераНападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Вчера"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана
ВчераЧисло выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля
ВчераТренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
ВчераЭпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
ВчераЧемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
ВчераВыставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
ВчераМигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
ВчераШота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
ВчераПосле батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
ВчераПашинян встретится с Путиным в Москве
ВчераСаакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
ВчераТбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию