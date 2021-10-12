https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-batumi-prostilis-s-zhertvami-obrusheniya-zhilogo-doma-260485079.html

В Батуми простились с жертвами обрушения жилого дома

В Батуми простились с жертвами обрушения жилого дома

На панихиде присутствовали не только члены семей и родные погибших, но и жители других городов и районов Грузии 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T18:34+0400

2021-10-12T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Жители Грузии 12 октября простились с жертвами обрушения жилого дома на улице 26 Мая в черноморском городе Батуми.В результате трагедии, произошедшей 8 октября, погибли шестеро взрослых и трое несовершеннолетних - годовалый ребенок, а также дети девяти и 12 лет.Пятерых погибших проводили в последний путь из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы во вторник. Еще с четырьмя погибшими, членами одной семьи, простились в воскресенье, 10 октября.На панихиде присутствовали не только члены семей и родные погибших, но и жители других городов и районов Грузии. Проститься с погибшими пришли несколько десятков спасателей, которые в течение двух суток в режиме нон-стоп пытались извлечь из-под завалов уцелевших.Пятиэтажный дом с надстройкой обрушился в Батуми 8 октября около полудня. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое детей. Как утверждает следствие, причиной обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома стали ремонтные работы на первом этаже. Там были демонтированы в том числе несущие стены.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек - владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.11 октября в Грузии было объявлено Днем траура.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/tragediya-v-batumi-mozhet-stat-ne-posledney-opasaetsya-glava-assotsiatsii-zastroyschikov-260467550.html

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общество, новости, грузия, батуми, похороны, обрушение жилого дома в батуми