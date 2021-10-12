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Трагедия в Батуми может стать не последней, опасается глава Ассоциации застройщиков
Трагедия в Батуми может стать не последней, опасается глава Ассоциации застройщиков
Архитектор считает, что избежать новых обрушений домов можно лишь решая проблему комплексно 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T12:11+0400
2021-10-12T12:11+0400
2021-10-12T12:30+0400
новости
грузия
батуми
ираклий ростомашвили
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Обрушение многоквартирного дома в черноморском городе Батуми, к сожалению, будет не последним, так как по всей Грузии много аварийных зданий, сказал председатель Ассоциации застройщиков, архитектор Ираклий Ростомашвили в интервью Sputnik Грузия.Жертвами трагедии 8 октября стали девять человек, в том числе трое детей. Как утверждает следствие, причиной обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома с двумя надстройками стали ремонтные работы на первом этаже. Там были демонтированы в том числе несущие стены."Обрушение в Батуми на 99% произошло из-за разрушения несущей стены посередине первого этажа или подвала – это однозначно. "Здоровых" построек в Тбилиси и других крупных городах Грузии очень мало. Подобных прецедентов не то что избежать, а они точно произойдут, и станут очень частыми. Я говорю очень плохие вещи, но это правда", – заявил Ростомашвили.Опасность, по его словам, довольно велика, так как у многих зданий нарушена конструкция, и даже небольшого толчка достаточно, чтобы вызвать обрушение."Очевидно, что специалистам нужно разработать законодательную базу. Я считаю, что это приоритетная задача, потому что самая главная угроза Тбилиси – это аварийный фонд. Не хочу пугать население, но если произойдет землетрясение силой 4-5 баллов, мы столкнемся с катастрофой", – сказал Ростомашвили.Эксперт считает, что укреплять аварийные здания непросто. В первую очередь, нужно демонтировать все пристройки, в том числе узаконенные. Лишь вернув здания в исходное состояние, можно приступать к укрепительным работам, что связано с колоссальными расходами.Ответственность за сложившееся положение, по мнению Ростомашвили, лежит на всем населении страны"Большинству зданий грозит обрушение из-за разрешений, выданных ранее, а также из-за произвольного строительства. Как бы плохо это ни звучало, какой бы беспредел сегодня ни был, на 100% виноваты 3,5 миллиона граждан, у всех есть своя доля ответственности. Пока мы это не осознаем и не поймем, ничто нам не поможет", – сказал председатель Ассоциации застройщиков.По его словам, сегодня в столице редко можно увидеть здание, отвечающее высоким стандартам и нормам безопасности.Ростомашвили также выступил за возрождение министерства строительства, упраздненного в 2004 году, чтобы можно было решать проблему комплексно.Читайте также:Обрушение жилого дома в Батуми – версий о причине трагедии многоВ центре в Тбилиси обрушилось аварийное зданиеНа окраине Тбилиси скоро снесут "хрущевки"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Трагедия в Батуми может стать не последней, опасается глава Ассоциации застройщиков
12:11 12.10.2021 (обновлено: 12:30 12.10.2021)
Архитектор считает, что избежать новых обрушений домов можно лишь решая проблему комплексно
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Обрушение многоквартирного дома в черноморском городе Батуми, к сожалению, будет не последним, так как по всей Грузии много аварийных зданий, сказал председатель Ассоциации застройщиков, архитектор Ираклий Ростомашвили в интервью Sputnik Грузия
.
Жертвами трагедии 8 октября стали девять человек, в том числе трое детей. Как утверждает следствие, причиной обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома с двумя надстройками стали ремонтные работы на первом этаже. Там были демонтированы в том числе несущие стены.
"Обрушение в Батуми на 99% произошло из-за разрушения несущей стены посередине первого этажа или подвала – это однозначно. "Здоровых" построек в Тбилиси и других крупных городах Грузии очень мало. Подобных прецедентов не то что избежать, а они точно произойдут, и станут очень частыми. Я говорю очень плохие вещи, но это правда", – заявил Ростомашвили.
Опасность, по его словам, довольно велика, так как у многих зданий нарушена конструкция, и даже небольшого толчка достаточно, чтобы вызвать обрушение.
"Очевидно, что специалистам нужно разработать законодательную базу. Я считаю, что это приоритетная задача, потому что самая главная угроза Тбилиси – это аварийный фонд. Не хочу пугать население, но если произойдет землетрясение силой 4-5 баллов, мы столкнемся с катастрофой", – сказал Ростомашвили.
Эксперт считает, что укреплять аварийные здания непросто. В первую очередь, нужно демонтировать все пристройки, в том числе узаконенные. Лишь вернув здания в исходное состояние, можно приступать к укрепительным работам, что связано с колоссальными расходами.
Ответственность за сложившееся положение, по мнению Ростомашвили, лежит на всем населении страны
"Большинству зданий грозит обрушение из-за разрешений, выданных ранее, а также из-за произвольного строительства. Как бы плохо это ни звучало, какой бы беспредел сегодня ни был, на 100% виноваты 3,5 миллиона граждан, у всех есть своя доля ответственности. Пока мы это не осознаем и не поймем, ничто нам не поможет", – сказал председатель Ассоциации застройщиков.
По его словам, сегодня в столице редко можно увидеть здание, отвечающее высоким стандартам и нормам безопасности.
Ростомашвили также выступил за возрождение министерства строительства, упраздненного в 2004 году, чтобы можно было решать проблему комплексно.
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