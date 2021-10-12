https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-tbilisi-budut-ne-ukreplyat-avariynye-doma-a-stroit-na-ikh-meste-novye-260442903.html

В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые

В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые

Укрепление 365 аварийных домов в столице уже завершено, на очереди еще 62 здания 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T07:33+0400

2021-10-12T07:33+0400

2021-10-12T07:33+0400

новости

грузия

тбилиси

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/35/246923502_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_44edc8f107413beb785214fd58c24577.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Тбилиси насчитывается около 10 тысяч аварийных домов, об этом заявил журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.По его словам, за прошедшие четыре года мэрия Тбилиси укрепило 365 аварийных зданий, и работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе>>Хмаладзе сообщил, что в мэрии уже составлен конкретные проекты, которые предусматривают не укрепление, а полную замену старых строений, не подлежащих восстановлению.Ираклий Хмаладзе, коснувшись трагедии в Батуми, где обрушился жилой дом и повлек за собой человеческие жертвы, заявил, что всяческие самовольные пристройки и надстройки недопустимы. По его словам, этот вопрос будет контролироваться в столице на законодательном уровне."Пристройка, надстройка, вмешательство в опорную конструкцию недопустимы и запрещены. Если кто-то что-то внутри квартиры перестраивает, это должно быть известно муниципалитету посредством жалобы, звонка на горячую линию, чтобы своевременно вмешаться", – сказал вице-мэр.Он отметил, что в строительные регуляции постоянно вносятся изменения, но, по всей видимости, их придется ужесточить."Практика показала, что штрафы в пять, десять и даже 50 тысяч не играют превентивную роль, поэтому была введена уголовная ответственность за такого рода нарушения", – отметил Хмаладзе.По словам вице-мэра, самовольные пристройки и надстройки не только портят внешний архитектурный вид дома, но и становятся причиной таких трагедий, какое произошло несколько дней назад в Батуми.Читайте также:Обрушение жилого дома в Батуми – версий о причине трагедии многоВ центре в Тбилиси обрушилось аварийное зданиеНа окраине Тбилиси скоро снесут "хрущевки"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, строительство