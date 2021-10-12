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В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые
В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые
Укрепление 365 аварийных домов в столице уже завершено, на очереди еще 62 здания 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T07:33+0400
2021-10-12T07:33+0400
2021-10-12T07:33+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Тбилиси насчитывается около 10 тысяч аварийных домов, об этом заявил журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.По его словам, за прошедшие четыре года мэрия Тбилиси укрепило 365 аварийных зданий, и работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе>>Хмаладзе сообщил, что в мэрии уже составлен конкретные проекты, которые предусматривают не укрепление, а полную замену старых строений, не подлежащих восстановлению.Ираклий Хмаладзе, коснувшись трагедии в Батуми, где обрушился жилой дом и повлек за собой человеческие жертвы, заявил, что всяческие самовольные пристройки и надстройки недопустимы. По его словам, этот вопрос будет контролироваться в столице на законодательном уровне."Пристройка, надстройка, вмешательство в опорную конструкцию недопустимы и запрещены. Если кто-то что-то внутри квартиры перестраивает, это должно быть известно муниципалитету посредством жалобы, звонка на горячую линию, чтобы своевременно вмешаться", – сказал вице-мэр.Он отметил, что в строительные регуляции постоянно вносятся изменения, но, по всей видимости, их придется ужесточить."Практика показала, что штрафы в пять, десять и даже 50 тысяч не играют превентивную роль, поэтому была введена уголовная ответственность за такого рода нарушения", – отметил Хмаладзе.По словам вице-мэра, самовольные пристройки и надстройки не только портят внешний архитектурный вид дома, но и становятся причиной таких трагедий, какое произошло несколько дней назад в Батуми.Читайте также:Обрушение жилого дома в Батуми – версий о причине трагедии многоВ центре в Тбилиси обрушилось аварийное зданиеНа окраине Тбилиси скоро снесут "хрущевки"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, строительство
В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые
Укрепление 365 аварийных домов в столице уже завершено, на очереди еще 62 здания
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В Тбилиси насчитывается около 10 тысяч аварийных домов, об этом заявил журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
По его словам, за прошедшие четыре года мэрия Тбилиси укрепило 365 аварийных зданий, и работа в этом направлении продолжится и в дальнейшем.
Хмаладзе сообщил, что в мэрии уже составлен конкретные проекты, которые предусматривают не укрепление, а полную замену старых строений, не подлежащих восстановлению.
"Укрепление 365 зданий завершено, укрепительные работы продолжаются на 62 объектах. Но восстановление аварийных домов – это не долгосрочный проект. Мы должны начать замену таких строений и обеспечить их жильцов новыми отремонтированными квартирами", – заявил Хмаладзе.
Ираклий Хмаладзе, коснувшись трагедии в Батуми, где обрушился жилой дом и повлек за собой человеческие жертвы, заявил, что всяческие самовольные пристройки и надстройки недопустимы. По его словам, этот вопрос будет контролироваться в столице на законодательном уровне.
"Пристройка, надстройка, вмешательство в опорную конструкцию недопустимы и запрещены. Если кто-то что-то внутри квартиры перестраивает, это должно быть известно муниципалитету посредством жалобы, звонка на горячую линию, чтобы своевременно вмешаться", – сказал вице-мэр.
Он отметил, что в строительные регуляции постоянно вносятся изменения, но, по всей видимости, их придется ужесточить.
"Практика показала, что штрафы в пять, десять и даже 50 тысяч не играют превентивную роль, поэтому была введена уголовная ответственность за такого рода нарушения", – отметил Хмаладзе.
По словам вице-мэра, самовольные пристройки и надстройки не только портят внешний архитектурный вид дома, но и становятся причиной таких трагедий, какое произошло несколько дней назад в Батуми.
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