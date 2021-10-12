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Южные Курилы отреагировали на слова премьера Японии о суверенитете страны над островами
Южные Курилы отреагировали на слова премьера Японии о суверенитете страны над островами
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. На Курильских островах с удовольствием примут японцев, но на условиях главенства российского законодательства, сказал мэр... 12.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. На Курильских островах с удовольствием примут японцев, но на условиях главенства российского законодательства, сказал мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов в интервью РИА Новости.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы."Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса", – заявил Рокотов.При этом он напомнил о принятых недавно поправках в Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. "Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки", – подчеркнул Рокотов.Мэр также высказался за "развитие дружбы и добрососедских отношений" между странами."Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории", – сказал Рокотов.На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за "упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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россия, новости, япония, курилы, фумио кисида

Южные Курилы отреагировали на слова премьера Японии о суверенитете страны над островами

11:23 12.10.2021 (обновлено: 11:26 12.10.2021)
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© photo: Sputnik / Valery ShustovКурильские острова
Курильские острова - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Valery Shustov
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. На Курильских островах с удовольствием примут японцев, но на условиях главенства российского законодательства, сказал мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов в интервью РИА Новости.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.
"Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса", – заявил Рокотов.
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При этом он напомнил о принятых недавно поправках в Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. "Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки", – подчеркнул Рокотов.
Мэр также высказался за "развитие дружбы и добрососедских отношений" между странами.
"Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории", – сказал Рокотов.
На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за "упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности".
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