https://sputnik-georgia.ru/20211012/yuzhnye-kurily-otreagirovali-na-slova-premera-yaponii-o-suverenitete-strany-nad-ostrovami-260463752.html

Южные Курилы отреагировали на слова премьера Японии о суверенитете страны над островами

Южные Курилы отреагировали на слова премьера Японии о суверенитете страны над островами

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. На Курильских островах с удовольствием примут японцев, но на условиях главенства российского законодательства, сказал мэр... 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T11:23+0400

2021-10-12T11:23+0400

2021-10-12T11:26+0400

россия

новости

япония

курилы

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260463658_0:64:3115:1816_1920x0_80_0_0_63b58cc56405ae773cb2140d902d31ff.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. На Курильских островах с удовольствием примут японцев, но на условиях главенства российского законодательства, сказал мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов в интервью РИА Новости.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы."Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса", – заявил Рокотов.При этом он напомнил о принятых недавно поправках в Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. "Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки", – подчеркнул Рокотов.Мэр также высказался за "развитие дружбы и добрососедских отношений" между странами."Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории", – сказал Рокотов.На дебатах в парламенте Кисида ранее высказался за "упорные переговоры с Москвой с опорой на все предыдущие договоренности".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210325/Yaponiya-namerena-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-251263291.html

япония

курилы

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, япония, курилы, фумио кисида