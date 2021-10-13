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Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
15-миллионный проект позволит мэрии Тбилиси закупить новую уборочную технику 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T14:33+0400
2021-10-13T14:33+0400
2021-10-13T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новые 67 мусоровозов и семь единиц подметальных машин, так называемых свиперов, в скором времени будут закуплены для коммунальной компании "Тбилсервисгрупп", об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам мэра, тендерные процедуры на закупку спецтехники для "Тбилсервисгрупп" завершены и определены компании-победители. Каладзе поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за поддержку в реализации проекта.В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые>>По его словам, согласно договоренности, спецтехника будет доставлена в столицу в течение восьми-десяти месяцев. Общий бюджет проекта – 15 миллионов евро."Наличие такой техники имеет важное значение как для уборки города, а также и для повседневно занятых этим работников", – сказал мэр.Вместе с тем, как сообщил Каладзе, в рамках соглашения, подписанного правительством Грузии и Европейским банком реконструкции и развития, в будущем планируется закупить дополнительно 65 единиц техники, в том числе 44 единицы мусороуборочных машин.В настоящее время Тбилиси обслуживают 120 мусоровозов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, мусор, техника
Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
14:33 13.10.2021 (обновлено: 15:14 13.10.2021)
15-миллионный проект позволит мэрии Тбилиси закупить новую уборочную технику
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
Новые 67 мусоровозов и семь единиц подметальных машин, так называемых свиперов, в скором времени будут закуплены для коммунальной компании "Тбилсервисгрупп", об этом заявил
мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, тендерные процедуры на закупку спецтехники для "Тбилсервисгрупп" завершены и определены компании-победители. Каладзе поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за поддержку в реализации проекта.
"27 ноября 2018 года с EBRD было подписано соглашение, состоящее из нескольких компонентов. Речь идет о кредите на реализацию определенных проектов. В рамках этого соглашения и закупаются новые мусоровозы. Мы объявили тендер, у нас есть компании-победители, которые предоставят нам соответствующее оборудование", – сказал Каладзе.
По его словам, согласно договоренности, спецтехника будет доставлена в столицу в течение восьми-десяти месяцев. Общий бюджет проекта – 15 миллионов евро.
"Наличие такой техники имеет важное значение как для уборки города, а также и для повседневно занятых этим работников", – сказал мэр.
Вместе с тем, как сообщил Каладзе, в рамках соглашения, подписанного правительством Грузии и Европейским банком реконструкции и развития, в будущем планируется закупить дополнительно 65 единиц техники, в том числе 44 единицы мусороуборочных машин.
В настоящее время Тбилиси обслуживают 120 мусоровозов.
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