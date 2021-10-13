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"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России
"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России
Американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан 13.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в эфире радио Sputnik назвал действия американских сенаторов безответственными.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках американских законодателей обрушить отношения с Россией. В частности, американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан. Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс."А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер", – сказал Тарусин.При этом он отметил, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки преобладает. "Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно",- заключил эксперт.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211012/zamglavy-mid-rossii-rasskazal-o-predelno-otkrovennom-razgovore-s-nuland-260480467.html
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россия, новости, сша, виктория нуланд

"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России

14:21 13.10.2021 (обновлено: 15:04 13.10.2021)
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© AFP / MANDEL NGANЗдание Капитолия в США
Здание Капитолия в США - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© AFP / MANDEL NGAN
Американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в эфире радио Sputnik назвал действия американских сенаторов безответственными.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках американских законодателей обрушить отношения с Россией. В частности, американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан.

"Эти призывы, они ненормальные. Их делают совершенно безответственные люди. Они не несут никакой ответственности за результаты внешней политики. Они могут говорить все что угодно", – сказал политолог Тарусин.

Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс.
"А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер", – сказал Тарусин.
При этом он отметил, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки преобладает.
"Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно",- заключил эксперт.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
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Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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