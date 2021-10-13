https://sputnik-georgia.ru/20211013/bezotvetstvennye-lyudi--politolog-o-prizyvakh-v-ssha-po-sanktsiyam-protiv-rossii-260508155.html

"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России

"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России

Американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин в эфире радио Sputnik назвал действия американских сенаторов безответственными.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о попытках американских законодателей обрушить отношения с Россией. В частности, американские сенаторы предлагают ввести санкций против еще 35 российских граждан. Вместе с тем, отметил политолог, внешнюю политику США определяет президент, а не конгресс."А все эти выступления конгрессменов, сенаторов американских просто формируют определенный фон, возможности для оперирования президента США Джо Байдена в американо-российских отношениях. Это рекомендации, они носят условный характер", – сказал Тарусин.При этом он отметил, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки преобладает. "Приехала (помощник госсекретаря США Виктория) Нуланд, ведутся переговоры. Да, тяжело. Но они будут продолжены. Думаю, какой-то конструктив в отношениях будет установлен, поскольку это в интересах и России, и США. Иначе решать проблемы мирового уровня в одиночку, не понимая друг друга, очень сложно",- заключил эксперт.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/zamglavy-mid-rossii-rasskazal-o-predelno-otkrovennom-razgovore-s-nuland-260480467.html

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