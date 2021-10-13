https://sputnik-georgia.ru/20211013/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4837-260494639.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4837

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4837

За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, вылечились 1 586 пациентов, а с начала пандемии – 605 581 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T10:49+0400

2021-10-13T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 837. Скончались 26 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 645 195 случаев заражения. Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 586 человек, с начала пандемии – 605 581. Скончались 9 332.За сутки сделано 49 386 тестов, в том числе 32 217 на антиген и 17 169 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 9,79%, за последние 14 дней – 6,95%, за последние семь дней – 8,52%.К этому времени в Грузии сделано 1 889 200 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 837.В карантине в данное время находится 61 человек, в стационарах – 4 766, в ковид-гостиницах – 803.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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