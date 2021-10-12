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Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму
Эпидемиологи активно выясняют, не связано ли резкое обострение эпидситуации в Грузии с появлением нового штамма COVID-19 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Индийский штамм коронавируса полностью вытеснил из Грузии предыдущие штаммы – китайский и британский, и встречается уже во всех новых выявленных случаях инфекции, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По словам Гамкрелидзе, грузинские эпидемиологи на данный момент изучают возможное распространение в стране нового штамма "мю".Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19&gt;&gt;Главный эпидемиолог страны отметил те регионы Грузии, в которых эпидситуация наиболее тревожная. Это Имерети, Кахети и Самегрело. Гамкрелидзе связывает это с низким показателем вакцинации. Меньше всего случаев на сто тысяч населения, по его данным, в Тбилиси и Аджарии, и связано это с показателем вакцинации.В Тбилиси вакцинировано 60% населения, неплохой показатель и в Аджарии, отметил Гамкрелидзе.Впервые о "дельте плюс" или штамме мю сообщило Государственное агентство здравоохранения Великобритании - Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще в конце апреля. "Дельта плюс" — это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский. В отличие от индийского штамма "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека. О новом штамме коронавируса "мю" пока мало что известно, однако специалисты не исключают, что он является самой легкой мутацией COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рассматривает этот штамм как один из самых интересных, исходя из того, что он считается менее опасным, чем остальные.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму

17:01 12.10.2021
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© Government of Georgia photo: Government of Georgia / FBГлава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Government of Georgia photo: Government of Georgia / FB
Эпидемиологи активно выясняют, не связано ли резкое обострение эпидситуации в Грузии с появлением нового штамма COVID-19
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Индийский штамм коронавируса полностью вытеснил из Грузии предыдущие штаммы – китайский и британский, и встречается уже во всех новых выявленных случаях инфекции, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
По словам Гамкрелидзе, грузинские эпидемиологи на данный момент изучают возможное распространение в стране нового штамма "мю".
Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19>>

"Мы исследуем возможные случаи штамма "мю". У нас сейчас такой скачок (распространения инфекции) и ситуация настолько ухудшилась, что мы хотим выяснить, не имеем ли дело с новым штаммом. Пока все случаи – это дельта-штамм. Все ПЦР-тесты показывают дельта-штамм", - заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил те регионы Грузии, в которых эпидситуация наиболее тревожная. Это Имерети, Кахети и Самегрело. Гамкрелидзе связывает это с низким показателем вакцинации. Меньше всего случаев на сто тысяч населения, по его данным, в Тбилиси и Аджарии, и связано это с показателем вакцинации.
В Тбилиси вакцинировано 60% населения, неплохой показатель и в Аджарии, отметил Гамкрелидзе.
Впервые о "дельте плюс" или штамме мю сообщило Государственное агентство здравоохранения Великобритании - Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще в конце апреля.
"Дельта плюс" — это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский. В отличие от индийского штамма "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека.
О новом штамме коронавируса "мю" пока мало что известно, однако специалисты не исключают, что он является самой легкой мутацией COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рассматривает этот штамм как один из самых интересных, исходя из того, что он считается менее опасным, чем остальные.

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