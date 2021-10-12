https://sputnik-georgia.ru/20211012/gamkrelidze-vse-vyyavlennye-sluchai-koronavirusa-v-gruzii-otnosyatsya-k-indiyskomu-shtammu-260479405.html

Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму

Гамкрелидзе: все выявленные случаи коронавируса в Грузии относятся к индийскому штамму

Эпидемиологи активно выясняют, не связано ли резкое обострение эпидситуации в Грузии с появлением нового штамма COVID-19 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T17:01+0400

2021-10-12T17:01+0400

2021-10-12T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Индийский штамм коронавируса полностью вытеснил из Грузии предыдущие штаммы – китайский и британский, и встречается уже во всех новых выявленных случаях инфекции, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.По словам Гамкрелидзе, грузинские эпидемиологи на данный момент изучают возможное распространение в стране нового штамма "мю".Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19>>Главный эпидемиолог страны отметил те регионы Грузии, в которых эпидситуация наиболее тревожная. Это Имерети, Кахети и Самегрело. Гамкрелидзе связывает это с низким показателем вакцинации. Меньше всего случаев на сто тысяч населения, по его данным, в Тбилиси и Аджарии, и связано это с показателем вакцинации.В Тбилиси вакцинировано 60% населения, неплохой показатель и в Аджарии, отметил Гамкрелидзе.Впервые о "дельте плюс" или штамме мю сообщило Государственное агентство здравоохранения Великобритании - Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще в конце апреля. "Дельта плюс" — это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский. В отличие от индийского штамма "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека. О новом штамме коронавируса "мю" пока мало что известно, однако специалисты не исключают, что он является самой легкой мутацией COVID-19. Всемирная организация здравоохранения рассматривает этот штамм как один из самых интересных, исходя из того, что он считается менее опасным, чем остальные.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19