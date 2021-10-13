https://sputnik-georgia.ru/20211013/covid-statistika-gruzii-epidsituatsiya-vnov-ukhudshilas-260498813.html

COVID-статистика Грузии: эпидситуация вновь ухудшилась

COVID-статистика Грузии: эпидситуация вновь ухудшилась

К этому времени в клиниках страны 1 053 тяжелых ковид-пациента, 250 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T12:34+0400

2021-10-13T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 49 386 тестов на коронавирус: 32 217 – на антиген, 17 169 – ПЦР-тестов и выявлено 4 837 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 645 195 случаев инфицирования.Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 586 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 605 581 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 26 пациентов, а с начала пандемии – 9 332.Из 4 837 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 379, Аджарии – 171, Имерети – 1 028, Квемо Картли – 257, Шида Картли – 298, Гурии – 143, Самегрело - Земо Сванети – 444, Кахети – 889, Мцхета-Мтианети – 80, Самцхе-Джавахети – 96, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.На данный момент в Грузии 30 256 активных случаев, из них 4 766 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 053 пациентов тяжелое, из них 250 подключены к аппарату искусственного дыхания. 803 пациента находятся в ковид-гостиницах. 24 687 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 61 человек, в самоизоляции – 22 279.Показатель положительности по данным на 12 октября составляет 9,79%, за две недели – 6,95%, за семь дней – 8,52%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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