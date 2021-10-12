https://sputnik-georgia.ru/20211012/pod-natiskom-koronavirusa-detskie-sady-v-gruzii-zakryvayutsya-odin-za-drugim-260484292.html

Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим

Под натиском коронавируса детские сады в Грузии закрываются один за другим

В Кутаиси из-за инфицирования коронавирусом персонала одновременно пришлось закрыть сразу детских садов 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T19:03+0400

2021-10-12T19:03+0400

2021-10-12T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Десять детских садов временно закрылись в Кутаиси после того, как коронавирус выявили у воспитателей и поваров, сообщают СМИ.Эпидситуация в Грузии за последние дни резко ухудшилась, эпидемиологи не исключают, что это связано с возобновлением учебы в школах и открытием детских садов с 4 октября.Эпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться>>Еще в восьми детских садах в Кутаиси, в которых коронавирусом заразились воспитатели, введены точечные ограничения.Руководитель объединения детских садов мэрии города Давид Цитаишвили не исключил, что в случае еще большего ухудшения эпидситуации в Кутаиси временно закроются все детские сады. В распоряжении мэрии Кутаиси 38 детских садов, в которые ходят 7,8 тысячи детей, а вакцинировано всего 20% персонала детских дошкольных учреждений.Из-за распространения коронавируса школы и детские сады закрылись и в Аджарии. Здесь функционирование временно прекратили три детских сада и одна школа. В Кахети (Восточная Грузия) семь школ перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Временно приостановлена работа 55 детских садов в Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, детский сад, коронавирус covid-19