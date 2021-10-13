https://sputnik-georgia.ru/20211013/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za--perevozku-nelegalov-na-territoriyu-es-260500984.html

Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС

Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС

Во время ареста обвиняемый вел себя агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T13:49+0400

2021-10-13T13:49+0400

2021-10-13T13:49+0400

происшествия

новости

польша

гражданство грузии

арест

миграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:78:2640:1563_1920x0_80_0_0_3ee049f8b81c135464aa0007795565d5.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Польские полицейские задержали гражданина Грузии, который перевозил на микроавтобусе нелегалов на территорию ЕС, сообщают польские СМИ.По решению суда, 42-летнего гражданина Грузии уже поместили в предварительное заключение на три месяца.По данным СМИ, обвиняемый не подчинился требованиям полицейских и не остановил микроавтобус для проверки, после чего правоохранители открыли огонь и прострелили шины микроавтобуса.В транспортном средстве полицейские обнаружили 13 нелегалов, которые оказались гражданами Турции и Ирака.Отмечается, что во время ареста обвиняемый вел себя очень агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить. Сейчас гражданину Грузии грозит до 9 лет лишения свободны.Обнаруженных в микроавтобусе нелегалов передали пограничной полиции. Во время спецоперации никто не пострадал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210519/V-Ispanii-rekordnyy-pritok-nelegalov-iz-Afriki---situatsiyu-kontroliruyut-voennye---video-251769959.html

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, польша, гражданство грузии, арест, миграция