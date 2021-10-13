Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211013/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za--perevozku-nelegalov-na-territoriyu-es-260500984.html
Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС
Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС
Во время ареста обвиняемый вел себя агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T13:49+0400
2021-10-13T13:49+0400
происшествия
новости
польша
гражданство грузии
арест
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:78:2640:1563_1920x0_80_0_0_3ee049f8b81c135464aa0007795565d5.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Польские полицейские задержали гражданина Грузии, который перевозил на микроавтобусе нелегалов на территорию ЕС, сообщают польские СМИ.По решению суда, 42-летнего гражданина Грузии уже поместили в предварительное заключение на три месяца.По данным СМИ, обвиняемый не подчинился требованиям полицейских и не остановил микроавтобус для проверки, после чего правоохранители открыли огонь и прострелили шины микроавтобуса.В транспортном средстве полицейские обнаружили 13 нелегалов, которые оказались гражданами Турции и Ирака.Отмечается, что во время ареста обвиняемый вел себя очень агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить. Сейчас гражданину Грузии грозит до 9 лет лишения свободны.Обнаруженных в микроавтобусе нелегалов передали пограничной полиции. Во время спецоперации никто не пострадал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210519/V-Ispanii-rekordnyy-pritok-nelegalov-iz-Afriki---situatsiyu-kontroliruyut-voennye---video-251769959.html
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:34:2641:2014_1920x0_80_0_0_79c0a7533d44d58fcba492ca7cdc9721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, польша, гражданство грузии, арест, миграция

Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС

13:49 13.10.2021
305
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольская полиция
Польская полиция - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Во время ареста обвиняемый вел себя агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Польские полицейские задержали гражданина Грузии, который перевозил на микроавтобусе нелегалов на территорию ЕС, сообщают польские СМИ.
По решению суда, 42-летнего гражданина Грузии уже поместили в предварительное заключение на три месяца.
По данным СМИ, обвиняемый не подчинился требованиям полицейских и не остановил микроавтобус для проверки, после чего правоохранители открыли огонь и прострелили шины микроавтобуса.
Солдаты, бронетранспортеры и слезоточивый газ против нелегалов из Африки - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2021
В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео
19 мая, 17:08
114
В транспортном средстве полицейские обнаружили 13 нелегалов, которые оказались гражданами Турции и Ирака.
Отмечается, что во время ареста обвиняемый вел себя очень агрессивно и полицейскому пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы его усмирить. Сейчас гражданину Грузии грозит до 9 лет лишения свободны.
Обнаруженных в микроавтобусе нелегалов передали пограничной полиции. Во время спецоперации никто не пострадал.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
400000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:30Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
16:24Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме
16:14Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
16:14Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией
15:49Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии
15:44Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
15:34В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
15:16Вакцинация в Грузии – последние данные
15:11Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
15:04Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы
14:50Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме
14:33Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
14:21"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России
14:18"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
14:03"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз
13:49Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС
13:34Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"
13:25"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину
13:19Тренер сборной Грузии: победа над Косово придаст футболистам уверенности
13:04Житель Грузии задержан за изнасилование своей внучки