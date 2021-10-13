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Грузия приняла участие в авиационном форуме в Италии
Грузия приняла участие в авиационном форуме в Италии
В 26-м ежегодном авиационном форуме в Милане приняли участие более 300 делегаций авиационной сферы 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия приняла участие в ежегодном авиационном форуме WORLD ROUTES 2021, который прошел в Милане 10-12 октября, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В 26-м ежегодном авиационном форуме участвовали представители более 300 аэропортов, авиакомпаний, авиационной сферы и туризма.Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков>>Делегацию Грузии возглавляла директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе. По ее словам, подобные форумы позволяют упрочить позиции Грузии на глобальном авиационном рынке и продемонстрировать ее туристический потенциал.Грузия принимает участие во всемирном авиационном форуме уже в девятый раз.Грузия на форуме представила несколько важных проектов и устроила презентацию трех международных аэропортов страны."Мы встретились с представителями многих авиакомпаний. Вместе с моей командой мы постарались заинтересовать существующих и будущих партнеров нашими аэропортами. Потенциальным партнерам мы отдельным проектом предложили обновленный международный аэропорт, чтобы заинтересовать еще больше авиакомпаний и максимально представить потенциал нашего аэропорта", – отметила Арчуадзе.На трехдневном форуме участники обсудили вызовы, стоящие в сфере воздушного транспорта, улучшение сетей воздушной транспортировки, деятельность организаций, работающих в сферах туризма и авиации и другие актуальные вопросы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, авиация, милан
Грузия приняла участие в авиационном форуме в Италии
11:04 13.10.2021 (обновлено: 13:01 13.10.2021)
В 26-м ежегодном авиационном форуме в Милане приняли участие более 300 делегаций авиационной сферы
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия приняла участие в ежегодном авиационном форуме WORLD ROUTES 2021, который прошел в Милане 10-12 октября, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
В 26-м ежегодном авиационном форуме участвовали представители более 300 аэропортов, авиакомпаний, авиационной сферы и туризма.
Делегацию Грузии возглавляла директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе. По ее словам, подобные форумы позволяют упрочить позиции Грузии на глобальном авиационном рынке и продемонстрировать ее туристический потенциал.
Грузия принимает участие во всемирном авиационном форуме уже в девятый раз.
"2020 год для сектора авиации был довольно сложным. Из-за пандемии коронавируса прекращением авиасообщения не было проведено ни одного авиационного форума. WORLD ROUTES 2021 для авиаторов в условиях пандемии был первой масштабной платформой, на которой мы могли рассмотреть стоящие перед нами вызовы и новшества", – заявила Арчуадзе.
Грузия на форуме представила несколько важных проектов и устроила презентацию трех международных аэропортов страны.
"Мы встретились с представителями многих авиакомпаний. Вместе с моей командой мы постарались заинтересовать существующих и будущих партнеров нашими аэропортами. Потенциальным партнерам мы отдельным проектом предложили обновленный международный аэропорт, чтобы заинтересовать еще больше авиакомпаний и максимально представить потенциал нашего аэропорта", – отметила Арчуадзе.
На трехдневном форуме участники обсудили вызовы, стоящие в сфере воздушного транспорта, улучшение сетей воздушной транспортировки, деятельность организаций, работающих в сферах туризма и авиации и другие актуальные вопросы.
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