https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruziya-prinyala-uchastie-v-aviatsionnom-forume-v-italii-260496311.html

Грузия приняла участие в авиационном форуме в Италии

Грузия приняла участие в авиационном форуме в Италии

В 26-м ежегодном авиационном форуме в Милане приняли участие более 300 делегаций авиационной сферы 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T11:04+0400

2021-10-13T11:04+0400

2021-10-13T13:01+0400

экономика

новости

грузия

авиация

милан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0d/260503609_0:245:2751:1792_1920x0_80_0_0_bc956e1dba21c8455aaf48c3e68b76a3.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия приняла участие в ежегодном авиационном форуме WORLD ROUTES 2021, который прошел в Милане 10-12 октября, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В 26-м ежегодном авиационном форуме участвовали представители более 300 аэропортов, авиакомпаний, авиационной сферы и туризма.Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков>>Делегацию Грузии возглавляла директор Объединения аэропортов Тамар Арчуадзе. По ее словам, подобные форумы позволяют упрочить позиции Грузии на глобальном авиационном рынке и продемонстрировать ее туристический потенциал.Грузия принимает участие во всемирном авиационном форуме уже в девятый раз.Грузия на форуме представила несколько важных проектов и устроила презентацию трех международных аэропортов страны."Мы встретились с представителями многих авиакомпаний. Вместе с моей командой мы постарались заинтересовать существующих и будущих партнеров нашими аэропортами. Потенциальным партнерам мы отдельным проектом предложили обновленный международный аэропорт, чтобы заинтересовать еще больше авиакомпаний и максимально представить потенциал нашего аэропорта", – отметила Арчуадзе.На трехдневном форуме участники обсудили вызовы, стоящие в сфере воздушного транспорта, улучшение сетей воздушной транспортировки, деятельность организаций, работающих в сферах туризма и авиации и другие актуальные вопросы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, авиация, милан