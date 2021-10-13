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Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии
Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии
Грузия и ОАЭ также планируют начать переговоры по соглашению о свободной торговле 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:49+0400
2021-10-13T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Компания Masdar, которая входит в крупнейший инвестиционный холдинг Объединенных Арабских Эмиратов – Mubadala Investment Company, заинтересована в инвестировании средств в развитие солнечной и ветровой энергетики в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии&gt;&gt;Masdar является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого городского развития. Компания разрабатывает и совершенствует инновации в области чистых технологий – Cleantech.Как сообщает пресс-служба Минэкономики, визит представителей компании Masdar в Грузию стал ответом на визит министра экономики в ОАЭ 21 сентября.По словам министра, такие совместные проекты особенно важны сегодня, когда во всем мире растут цены на нефть, нефтепродукты и природный газ.На встрече с участием заместителя министра Давида Твалабеишвили и директора АО "Фонд развития энергетики Грузии" Георгия Чиковани обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и инвестиций компании в энергетический сектор Грузии.Грузия и Объединенные Арабские Эмираты планируют начать переговоры по соглашению о свободной торговле.ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему количеству грузинской продукции появиться на рынках ОАЭ, отметила Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии

15:49 13.10.2021
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© Pixabay / PexelsВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© Pixabay / Pexels
Грузия и ОАЭ также планируют начать переговоры по соглашению о свободной торговле
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Компания Masdar, которая входит в крупнейший инвестиционный холдинг Объединенных Арабских Эмиратов – Mubadala Investment Company, заинтересована в инвестировании средств в развитие солнечной и ветровой энергетики в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии>>
Masdar является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого городского развития. Компания разрабатывает и совершенствует инновации в области чистых технологий – Cleantech.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, визит представителей компании Masdar в Грузию стал ответом на визит министра экономики в ОАЭ 21 сентября.

"На сегодняшней встрече компания Masdar выразила особую заинтересованность в инвестировании, в развитии солнечной и ветровой энергетики в Грузии. Этот фонд известен своей деятельностью в нашем регионе, а также тем, что разрабатываемые им новые солнечные электростанции характеризуются низкими тарифами на электроэнергию, что чрезвычайно важно для повышения нашей конкурентоспособности в этом отношении", – сказала Натия Турнава.

По словам министра, такие совместные проекты особенно важны сегодня, когда во всем мире растут цены на нефть, нефтепродукты и природный газ.
На встрече с участием заместителя министра Давида Твалабеишвили и директора АО "Фонд развития энергетики Грузии" Георгия Чиковани обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и инвестиций компании в энергетический сектор Грузии.
Грузия и Объединенные Арабские Эмираты планируют начать переговоры по соглашению о свободной торговле.
ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему количеству грузинской продукции появиться на рынках ОАЭ, отметила Турнава.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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