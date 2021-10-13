Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
https://sputnik-georgia.ru/20211013/minfin-gruzii-schitaet-chto-500-mln-lari-dolzhno-khvatit-na-borbu-s-pandemiey-260507764.html
Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией
Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией
Правительство Грузии сокращает расходы на борьбу с пандемией в надежде, что в будущем году она пойдет на спад 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:14+0400
2021-10-13T16:14+0400
четвертая волна
новости
грузия
бюджет грузии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252308063_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_2de8566e6b0a12e4bfe4a73805ef7fda.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть ожидание, что распространение коронавируса и число инфицированных в Грузии в будущем году значительно сократится, так объяснил сокращение в проекте госбюджета на 2022 год финансирования борьбы с пандемией замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.Представляя проект бюджета на комитетских слушаниях в парламенте, он отметил, данная бюджетная статья сокращена на основе определенных расчетов, хотя прогнозировать, сколько инфицированных будет в стране в 2022 году и какие расходы будут у страны, крайне сложно.Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года&gt;&gt;В нынешнем году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.Еще одна причина, по которой сокращено бюджетное финансирование борьбы с пандемией, сказал Какауридзе, - большая часть вакцин уже закуплена. Однако, в выделенных 500 миллионах лари на будущий год предусмотрены расходы как на закупку дополнительных доз, так и на лечение 250-300 тысяч ковид-пациентов."Надеемся, население более активно включится в процесс вакцинации, соответственно, сократится показатель инфицирования, и этих денег, полмиллиона лари, должно хватить для эффективного управления коронавирусом. В противном случае, нам придется сократить средства, предусмотренные на другие программы", - отметил Какауридзе.С позицией Минфина согласны и в министерстве здравоохранения Грузии. В ведомстве считают, что сокращение бюджетных средств на борьбу с коронавирусом связано с ожидаемым замедлением темпов распространения заболевания и уменьшением нагрузки госпитального сектора. Обнадеживающие прогнозы им позволяет делать "интенсивная вакцинация" против коронавируса. Одновременно на закупку дополнительных доз вакцин Грузия будет тратить кредит Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252308063_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_f5c5b7b91e6cc15421bfb89b058eabb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, бюджет грузии, коронавирус covid-19

Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией

16:14 13.10.2021
51
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Правительство Грузии сокращает расходы на борьбу с пандемией в надежде, что в будущем году она пойдет на спад
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть ожидание, что распространение коронавируса и число инфицированных в Грузии в будущем году значительно сократится, так объяснил сокращение в проекте госбюджета на 2022 год финансирования борьбы с пандемией замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
Представляя проект бюджета на комитетских слушаниях в парламенте, он отметил, данная бюджетная статья сокращена на основе определенных расчетов, хотя прогнозировать, сколько инфицированных будет в стране в 2022 году и какие расходы будут у страны, крайне сложно.
Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года>>
В нынешнем году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.

"Это сокращение основано на расчетах. В прошлом году самым острым периодом у нас был ноябрь-декабрь, поэтому мы возместили все расходы 2021 года... С другой стороны, из расчета хотя и недостаточного, но 30-процентного показателя вакцинации мы ожидаем, что количество инфицированных снизится по сравнению с 2021 годом", - заявил Какауридзе.

Еще одна причина, по которой сокращено бюджетное финансирование борьбы с пандемией, сказал Какауридзе, - большая часть вакцин уже закуплена. Однако, в выделенных 500 миллионах лари на будущий год предусмотрены расходы как на закупку дополнительных доз, так и на лечение 250-300 тысяч ковид-пациентов.
"Надеемся, население более активно включится в процесс вакцинации, соответственно, сократится показатель инфицирования, и этих денег, полмиллиона лари, должно хватить для эффективного управления коронавирусом. В противном случае, нам придется сократить средства, предусмотренные на другие программы", - отметил Какауридзе.
С позицией Минфина согласны и в министерстве здравоохранения Грузии. В ведомстве считают, что сокращение бюджетных средств на борьбу с коронавирусом связано с ожидаемым замедлением темпов распространения заболевания и уменьшением нагрузки госпитального сектора. Обнадеживающие прогнозы им позволяет делать "интенсивная вакцинация" против коронавируса. Одновременно на закупку дополнительных доз вакцин Грузия будет тратить кредит Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Грузия заключила контракт с голливудскими киностудиями Paramount Pictures и A24
16:30Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
16:24Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме
16:14Саакашвили могут допросить по делу о Давид-Гареджи
16:14Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией
15:49Инвесторы из ОАЭ заинтересовались развитием солнечной и ветровой энергетики Грузии
15:44Грузинский дзюдоист возглавил мировой рейтинг
15:34В Тбилиси восстановят старейший Верийский парк
15:16Вакцинация в Грузии – последние данные
15:11Дело картографов: суд заново начинает процесс по Давид-Гареджи
15:04Хакер взломал страницу грузинского священника и присвоил деньги паствы
14:50Тбилисский современный балет станцует в бывшей тюрьме
14:33Тбилиси в скором времени будет убирать новая спецтехника
14:21"Безответственные люди" – политолог о призывах в США по санкциям против России
14:18"Удивлен и разочарован" – тренер сборной Косово о поражении в матче с Грузией
14:03"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз
13:49Гражданин Грузии задержан в Польше за перевозку нелегалов на территорию ЕС
13:34Художники из Грузии создали литовскую монету со сценой из "Витязя в тигровой шкуре"
13:25"Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину
13:19Тренер сборной Грузии: победа над Косово придаст футболистам уверенности