https://sputnik-georgia.ru/20211013/minfin-gruzii-schitaet-chto-500-mln-lari-dolzhno-khvatit-na-borbu-s-pandemiey-260507764.html

Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией

Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией

Правительство Грузии сокращает расходы на борьбу с пандемией в надежде, что в будущем году она пойдет на спад 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T16:14+0400

2021-10-13T16:14+0400

2021-10-13T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть ожидание, что распространение коронавируса и число инфицированных в Грузии в будущем году значительно сократится, так объяснил сокращение в проекте госбюджета на 2022 год финансирования борьбы с пандемией замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.Представляя проект бюджета на комитетских слушаниях в парламенте, он отметил, данная бюджетная статья сокращена на основе определенных расчетов, хотя прогнозировать, сколько инфицированных будет в стране в 2022 году и какие расходы будут у страны, крайне сложно.Почему Минздраву Грузии снижают финансирование из госбюджета 2022 года>>В нынешнем году на борьбу с пандемией Минздраву Грузии было выделено 820 миллионов лари, в будущем году для ведомства предусмотрено всего 500 миллионов.Еще одна причина, по которой сокращено бюджетное финансирование борьбы с пандемией, сказал Какауридзе, - большая часть вакцин уже закуплена. Однако, в выделенных 500 миллионах лари на будущий год предусмотрены расходы как на закупку дополнительных доз, так и на лечение 250-300 тысяч ковид-пациентов."Надеемся, население более активно включится в процесс вакцинации, соответственно, сократится показатель инфицирования, и этих денег, полмиллиона лари, должно хватить для эффективного управления коронавирусом. В противном случае, нам придется сократить средства, предусмотренные на другие программы", - отметил Какауридзе.С позицией Минфина согласны и в министерстве здравоохранения Грузии. В ведомстве считают, что сокращение бюджетных средств на борьбу с коронавирусом связано с ожидаемым замедлением темпов распространения заболевания и уменьшением нагрузки госпитального сектора. Обнадеживающие прогнозы им позволяет делать "интенсивная вакцинация" против коронавируса. Одновременно на закупку дополнительных доз вакцин Грузия будет тратить кредит Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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