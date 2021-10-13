https://sputnik-georgia.ru/20211013/minzdrav-gruzii-prichinoy-vspyshki-koronavirusa-v-kakheti-mog-stat-rtveli-260519153.html

Минздрав Грузии: причиной вспышки коронавируса в Кахети мог стать ртвели

Минздрав Грузии: причиной вспышки коронавируса в Кахети мог стать ртвели

За последние сутки в Кахети зарегистрировано почти 900 новых случаев инфицирования коронвирусом 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T18:17+0400

2021-10-13T18:17+0400

2021-10-13T18:17+0400

четвертая волна

новости

грузия

кахети

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Кахети (Восточная Грузия) может быть связано с уборкой винограда - ртвели, предположила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.До ртвели, который обычно начинается в начале сентября, в Кахети фиксировалось по 200-300 новых случаев коронавируса в день. Сейчас эта цифра намного больше. Только за минувшие сутки в регионе выявлено 889 новых случаев инфицирования.Минфин Грузии считает, что 500 млн лари должно хватить на борьбу с пандемией>>Вместе с тем она отметила, что, несмотря увеличение показателя инфицирования в целом по стране, не фиксируется рост госпитализации. Габуния считает, что это может быть эффектом вакцинации, поскольку есть небольшая группа инфицированных, которые с незначительными симптомами лечатся в домашних условиях."Мы не может назвать происходящее пятой волной, поскольку еще не закончилась четвертая волна", - отметила Габуния.Высокий показатель инфицирования коронавирусом в последние дни также фиксируется и в Западной Грузии. К примеру, в Имерети за последние сутки зарегистрировано 1028 новых случаев, а Самегрело - Земо Сванети - 444. В целом же суточный показатель инфицирования в стране составил 4 837 новых случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, кахети, коронавирус covid-19