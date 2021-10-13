https://sputnik-georgia.ru/20211013/molitvy-na-pokrov-2021-akafist-presvyatoy-bogoroditse-260508637.html

Молитвы на Покров 2021: акафист Пресвятой Богородице

Молитвы на Покров 2021: акафист Пресвятой Богородице

Православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы 14 октября - христиане в этот день вспоминают чудесное явление Божьей Матери

2021-10-13T17:01+0400

2021-10-13T17:01+0400

2021-10-13T17:01+0400

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Произошло это чудо в середине X века во Влахернской церкви Константинополя, где хранились головной покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: приметы и поверья>>Sputnik Грузия рассказывает историю чудесного явления Божьей Матери, а также публикует молитвы и акафист, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы.Чудесное явлениеПредание повествует, что Константинополь в 910-м, во времена царствования императора Льва VI, прозванного Мудрым, осаждали полчища врагов, которые в любой момент могли ворваться в город. Для жителей осажденного города храм стал единственным прибежищем, где люди возносили молитвы Господу о спасении от варваров.Чудо произошло во время всенощного бдения — все находившиеся в храме, в том числе император и императрица, а также множество придворных и простой люд, горячо молились об избавлении от врага.Среди молящихся были Святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Вдруг они увидели, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно возносит молитвы о спасении народа. Затем Богородица подошла к Престолу и, еще раз помолившись, сняла со Своей головы покрывало и накрыла им молящихся в храме людей, защищая от врагов.Покров сиял в руках Пресвятой Богородицы, окруженной ангелами и сонмом Святых. Богоматерь исчезла так же незаметно, как и появилась.На следующее утро враг отступил от города. Так Богородица спасла Константинополь от разорения, а людей от гибели. Явление Божьей Матери народу стало знаковым для всех, рассказы о нем передавались из уст в уста. Люди стали обращаться к Богородице в своих молитвах, прося о защите и "покрове".Греки, несмотря на заступничество Божьей Матери, не внесли Покров в число праздничных дней — праздник установила Русская церковь в XII веке.В честь Покрова Пресвятой Богородицы князь Владимир Боголюбский построил в 1165-м один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покров на Нерли. Многочисленные победы русского воинства приписывают именно покровительству Богоматери.По сей день Божьей Матери молятся как главной заступнице во всех бедах — икону "Покров Пресвятой Богородицы" можно увидеть во многих православных жилищах. Богоматерь охраняет дом от непрошеных гостей, даруя ему мир, тепло и уют.Уютом веет и от самого лика Пресвятой Богородицы на этой иконе — она держит в руках белый покров и заботливо как бы накрывает им всех нас, просящих и молящих.Икона Покрова Пресвятой БогородицыПокров Пресвятой Богородицы с древних времен считают особенным днем - днем, когда все молитвы будут услышаны.Пресвятой Богородице молятся во время внешней угрозы, когда стране грозит опасность от захватчиков. Также молитва перед образом поддерживает человека в борьбе с внутренними соблазнами - покрывало Богородицы становится своеобразным духовным щитом, ограждающим от всяческих искушений.Люди верят, что Пресвятой Богородице, которая держит над нами Свой сияющий покров, можно попросить о всякой помощи: больным — об исцелении, неимущим — о прибавлении материального состояния, бездомным — о жилье, одиноким — об обретении своей второй половины, чтобы жить в ладу и любви.МолитвыМолитва первая:О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва Покрова Пресвятой Богородицы является частью акафиста, посвященного празднику: Молитва втораяЦарице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , календарь религиозных праздников