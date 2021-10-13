https://sputnik-georgia.ru/20211013/rekord-po-stroitelstvu-novykh-dorog-planiruyut-ustanovit-v-gruzii-260493281.html

Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии

Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии

На строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета на 2022 год планируется выделить 1,9 миллиарда лари 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T09:01+0400

2021-10-13T09:01+0400

2021-10-13T09:22+0400

экономика

новости

грузия

департамент автомобильных дорог

министерство инфраструктуры и регионального развития

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новый 2022 год будет рекордным для министерства регионального развития и инфраструктуры, в плане нового строительства и завершения масштабных проектов, заявил глава ведомства Ираклий Карселадзе.Согласно первоначальному проекту бюджета на 2022 год финансирование Минрегионов Грузии составит 2,8 миллиарда лари, что на 387,3 миллиона больше, чем в 2021 году. При этом 1,3 миллиарда – это кредиты на различные масштабные проекты."Мы говорим о дорогах, мы говорим о водоснабжении, муниципальном строительстве, школах, садах и других важных вещах", – отметил Карселадзе.Проекты МинрегионовТолько на строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета будет выделено в 2022 году 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммой уйдет на ремонт и строительство трассы Восток-Запад.Также деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжения строительства тоннеля на участке Квешети-Коби, дороги ведущей в Россию и скоростной дороги Сачхере-Рача.Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века >>Кроме того 463,8 миллиона лари уйдет на инфраструктурные проекты, инвестиционную программу городов и урбанистическое развитие. Эти проекты являются частью проектов осуществляемы при поддержки таких международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и другие.Еще 379,9 миллиона лари уйдет на ремонт и восстановление систем водоснабжения в городах и селах страны. Эти проекты также осуществляются при поддержке международных доноров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития, ираклий карселадзе