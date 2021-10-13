https://sputnik-georgia.ru/20211013/rekord-po-stroitelstvu-novykh-dorog-planiruyut-ustanovit-v-gruzii-260493281.html
Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии
Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии
На строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета на 2022 год планируется выделить 1,9 миллиарда лари 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T09:01+0400
2021-10-13T09:01+0400
2021-10-13T09:22+0400
экономика
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
министерство инфраструктуры и регионального развития
ираклий карселадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102313_0:50:3069:1776_1920x0_80_0_0_0fab24ce9409399e4a843fc560c70ab6.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новый 2022 год будет рекордным для министерства регионального развития и инфраструктуры, в плане нового строительства и завершения масштабных проектов, заявил глава ведомства Ираклий Карселадзе.Согласно первоначальному проекту бюджета на 2022 год финансирование Минрегионов Грузии составит 2,8 миллиарда лари, что на 387,3 миллиона больше, чем в 2021 году. При этом 1,3 миллиарда – это кредиты на различные масштабные проекты."Мы говорим о дорогах, мы говорим о водоснабжении, муниципальном строительстве, школах, садах и других важных вещах", – отметил Карселадзе.Проекты МинрегионовТолько на строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета будет выделено в 2022 году 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммой уйдет на ремонт и строительство трассы Восток-Запад.Также деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжения строительства тоннеля на участке Квешети-Коби, дороги ведущей в Россию и скоростной дороги Сачхере-Рача.Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века >>Кроме того 463,8 миллиона лари уйдет на инфраструктурные проекты, инвестиционную программу городов и урбанистическое развитие. Эти проекты являются частью проектов осуществляемы при поддержки таких международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и другие.Еще 379,9 миллиона лари уйдет на ремонт и восстановление систем водоснабжения в городах и селах страны. Эти проекты также осуществляются при поддержке международных доноров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102313_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_dac652cf53d56b652cb612a9915ffe85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития, ираклий карселадзе
Рекорд по строительству новых дорог планируют установить в Грузии
09:01 13.10.2021 (обновлено: 09:22 13.10.2021)
На строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета на 2022 год планируется выделить 1,9 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новый 2022 год будет рекордным для министерства регионального развития и инфраструктуры, в плане нового строительства и завершения масштабных проектов, заявил глава ведомства Ираклий Карселадзе.
Согласно первоначальному проекту бюджета на 2022 год финансирование Минрегионов Грузии составит 2,8 миллиарда лари, что на 387,3 миллиона больше, чем в 2021 году. При этом 1,3 миллиарда – это кредиты на различные масштабные проекты.
"2022 год будет рекордным по сравнению со всеми предыдущими годами. Это год, когда многие текущие крупномасштабные мегапроекты, побившие все рекорды, будут либо в стадии завершения, либо в стадии активной реализации. Следовательно, все это отражается в бюджете", - сказал Карселадзе журналистам.
"Мы говорим о дорогах, мы говорим о водоснабжении, муниципальном строительстве, школах, садах и других важных вещах", – отметил Карселадзе.
Проекты Минрегионов
Только на строительство и ремонт дорог в первоначальном проекте бюджета будет выделено в 2022 году 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммой уйдет на ремонт и строительство трассы Восток-Запад.
Также деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжения строительства тоннеля на участке Квешети-Коби, дороги ведущей в Россию и скоростной дороги Сачхере-Рача.
Кроме того 463,8 миллиона лари уйдет на инфраструктурные проекты, инвестиционную программу городов и урбанистическое развитие. Эти проекты являются частью проектов осуществляемы при поддержки таких международных финансовых институтов, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и другие.
Еще 379,9 миллиона лари уйдет на ремонт и восстановление систем водоснабжения в городах и селах страны. Эти проекты также осуществляются при поддержке международных доноров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.