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Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века
Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века
В Грузии начинается строительство самого длинного тоннеля на дороге, ведущей к границе с Россией 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T14:19+0400
2021-09-10T14:19+0400
2021-09-10T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал проектом века строительство девятикилометрового тоннеля и новой дороги Квешети-Коби, которые после открытия участка Жинвали-Натахтари позволят доехать из Тбилиси в Казбеги всего за полтора часа.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс"."Это действительно проект века, потому что сто дней в году эта дорога закрыта. Соответственно, этот проект важен как для нашей страны и населения, так и в целом для региона", – заявил Гарибашвили на церемонии начала строительства 9-километрового тоннеля Квешети-Коби.Новая дорога снизит время в пути из Тбилиси в высокогорный регион Рача>>По словам премьера, в день по этой дороге передвигаются по 3-4 тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые."Это самый большой тоннель в Закавказье, его длина составляет девять километров и по своим параметрам уникальный во всем мире", – отметил Гарибашвили.Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари. Гарибашвили поблагодарил организации-доноры, Азиатский банк развития и строительную компанию за содействие в строительстве тоннеля.10 сентября в рамках строительства 23-километрового участка дороги Квешети-Коби и 9-километрового тоннеля начался уникальный для региона проект. Для строительства тоннеля специально была изготовлена тоннелепроходческая машина, которая отличается тем, что ее вибрация минимальна, а это обеспечивает безопасный строительный процесс и минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство также отличается тем, что в процессе бурения осуществляет и облицовку стен.Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север-Юг. В рамках проекта запланировано строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них и строительство самого большого в Грузии тоннеля, длина которого составляет 9 км, а диаметр – 15 метров.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 км, а, соответственно, и время в пути на час.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году.Также будет построена пятикилометровая дорога, ведущая к Гудаури, и туристический центр, что сделает передвижение по этим участкам более комфортным и безопасным, и увеличит туристический потенциал региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Читайте также:
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, дороги
Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века
14:19 10.09.2021 (обновлено: 14:32 10.09.2021)
В Грузии начинается строительство самого длинного тоннеля на дороге, ведущей к границе с Россией
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал проектом века строительство девятикилометрового тоннеля и новой дороги Квешети-Коби, которые после открытия участка Жинвали-Натахтари позволят доехать из Тбилиси в Казбеги всего за полтора часа.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
"Это действительно проект века, потому что сто дней в году эта дорога закрыта. Соответственно, этот проект важен как для нашей страны и населения, так и в целом для региона", – заявил Гарибашвили на церемонии начала строительства 9-километрового тоннеля Квешети-Коби.
По словам премьера, в день по этой дороге передвигаются по 3-4 тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые.
"Это самый большой тоннель в Закавказье, его длина составляет девять километров и по своим параметрам уникальный во всем мире", – отметил Гарибашвили.
Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари. Гарибашвили поблагодарил организации-доноры, Азиатский банк развития и строительную компанию за содействие в строительстве тоннеля.
10 сентября в рамках строительства 23-километрового участка дороги Квешети-Коби и 9-километрового тоннеля начался уникальный для региона проект. Для строительства тоннеля специально была изготовлена тоннелепроходческая машина, которая отличается тем, что ее вибрация минимальна, а это обеспечивает безопасный строительный процесс и минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство также отличается тем, что в процессе бурения осуществляет и облицовку стен.
Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север-Юг. В рамках проекта запланировано строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них и строительство самого большого в Грузии тоннеля, длина которого составляет 9 км, а диаметр – 15 метров.
На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 км, а, соответственно, и время в пути на час.
При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.
Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году.
Также будет построена пятикилометровая дорога, ведущая к Гудаури, и туристический центр, что сделает передвижение по этим участкам более комфортным и безопасным, и увеличит туристический потенциал региона.
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