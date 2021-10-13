https://sputnik-georgia.ru/20211013/tornike-shengeliya-ustanovil-lichnyy-rekord-rezultativnosti-v-matche-evroligi-260495784.html

Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги

Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги

Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка 13.10.2021, Sputnik Грузия

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ника шенгелия

баскетбол

грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" обыграли питерский "Зенит" 77:67.Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году>>Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка, что является рекордом для грузинского баскетболиста в матчах Евролиги. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.Вполне логично, что именно Шенгелия был признан MVP матча. Более того, есть вероятность, что грузин с такой игрой станет самым ценным игроком всего третьего тура Евролиги.В трех матчах нынешнего розыгрыша Евролиги ЦСКА одержал две победы и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, ника шенгелия, баскетбол, грузинские спортсмены на международной арене