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Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги
Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги
Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T10:43+0400
2021-10-13T10:43+0400
спорт
новости
ника шенгелия
баскетбол
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" обыграли питерский "Зенит" 77:67.Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году&gt;&gt;Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка, что является рекордом для грузинского баскетболиста в матчах Евролиги. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.Вполне логично, что именно Шенгелия был признан MVP матча. Более того, есть вероятность, что грузин с такой игрой станет самым ценным игроком всего третьего тура Евролиги.В трех матчах нынешнего розыгрыша Евролиги ЦСКА одержал две победы и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, ника шенгелия, баскетбол, грузинские спортсмены на международной арене

Торнике Шенгелия установил личный рекорд результативности в матче Евролиги

10:43 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкИгрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком матча Евролиги, в котором "армейцы" обыграли питерский "Зенит" 77:67.
Какое финансирование получит министерство культуры и спорта Грузии в 2022 году>>
Шенгелия провел на паркете почти 36 минут и за это время набрал 33 очка, что является рекордом для грузинского баскетболиста в матчах Евролиги. Также форвард записал на свой счет восемь подборов и две результативные передачи.
Вполне логично, что именно Шенгелия был признан MVP матча. Более того, есть вероятность, что грузин с такой игрой станет самым ценным игроком всего третьего тура Евролиги.
В трех матчах нынешнего розыгрыша Евролиги ЦСКА одержал две победы и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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