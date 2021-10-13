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Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария
Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария
"Лело" поддержит кандидата от партии Гахария, чтобы в Грузии завершилось однопартийное правление 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T12:04+0400
2021-10-13T12:04+0400
2021-10-13T12:04+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" поддержит во втором туре выборов в мэры Цагерского района Бесо Бенделиани – кандидата от партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", рассказал лидер партии Мамука Хазарадзе журналистам.По результатам первого тура выборов в районе Цагери, Бенделиани занял второе место и набрал 35, 025% голосов избирателей. На первое место прошел кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Немсадзе – 49,3%. Третье место занял кандидат от "Единого национального движения" Мадона Бенделиани – 15,6%.Как отметил Хазарадзе, у него к Гахария накопилось много вопросов, однако в данном случае важно стоять выше личностных отношений."Конечно, это вопросы не личного характера, все они касаются страны. Поэтому, с моей точки зрения, надо привыкнуть и научиться стоять выше политики, выше обид, так как рано или поздно все должно проясниться", – сказал Хазарадзе.Он добавил, что "Лело" поддержит кандидата партии Гахария в Цагери "только потому, что в Грузии должно закончиться однопартийное правление".Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября.По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победила на выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. На третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября. В этот день представители правящей партии поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" – представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия
Второй тур выборов мэра в Цагери: "Лело" поддержит кандидата от партии Гахария
"Лело" поддержит кандидата от партии Гахария, чтобы в Грузии завершилось однопартийное правление
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" поддержит во втором туре выборов в мэры Цагерского района Бесо Бенделиани – кандидата от партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", рассказал лидер партии Мамука Хазарадзе журналистам.
По результатам первого тура выборов в районе Цагери, Бенделиани занял второе место и набрал 35, 025% голосов избирателей. На первое место прошел кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Немсадзе – 49,3%. Третье место занял кандидат от "Единого национального движения" Мадона Бенделиани – 15,6%.
"Несмотря на мое личное отношение к господину Гахария, мы будем поддерживать его кандидата в Цагери", – сказал Хазарадзе.
Как отметил Хазарадзе, у него к Гахария накопилось много вопросов, однако в данном случае важно стоять выше личностных отношений.
"Конечно, это вопросы не личного характера, все они касаются страны. Поэтому, с моей точки зрения, надо привыкнуть и научиться стоять выше политики, выше обид, так как рано или поздно все должно проясниться", – сказал Хазарадзе.
Он добавил, что "Лело" поддержит кандидата партии Гахария в Цагери "только потому, что в Грузии должно закончиться однопартийное правление".
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября.
По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победила на выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. На третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.
Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября. В этот день представители правящей партии поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" – представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
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