https://sputnik-georgia.ru/20211012/glava-parlamenta-gruzii-narushil-pravilo-predvybornoy-agitatsii---delo-napravleno-v-sud-260486242.html

Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд

Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд

В день выборов Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T19:49+0400

2021-10-12T19:49+0400

2021-10-12T22:31+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

цик грузии

выборы

штраф

каха кучава

избирательный кодекс грузии

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии составила протокол о нарушении председателем парламента Кахой Кучава правил предвыборной агитации, предусмотренных Избирательным кодексом Грузии, информацию распространяет НПО "Ассоциация молодых юристов".Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам >>В день выборов 2 октября Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". На нарушение отреагировала "Ассоциация молодых юристов" как организация - наблюдатель на выборах и подала жалобу в ЦИК.Ранее Кучава заявил, что готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства.Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (порядка 645 долларов).Первый тур выборов в органы местной власти Грузии состоялся 2 октября. Граждане страны выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победила на выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. На третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября. В этот день представители правящей партии поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, цик грузии, выборы, штраф, каха кучава, избирательный кодекс грузии