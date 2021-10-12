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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211012/glava-parlamenta-gruzii-narushil-pravilo-predvybornoy-agitatsii---delo-napravleno-v-sud-260486242.html
Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд
Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд
В день выборов Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T19:49+0400
2021-10-12T22:31+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
цик грузии
выборы
штраф
каха кучава
избирательный кодекс грузии
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии составила протокол о нарушении председателем парламента Кахой Кучава правил предвыборной агитации, предусмотренных Избирательным кодексом Грузии, информацию распространяет НПО "Ассоциация молодых юристов".Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам &gt;&gt;В день выборов 2 октября Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". На нарушение отреагировала "Ассоциация молодых юристов" как организация - наблюдатель на выборах и подала жалобу в ЦИК.Ранее Кучава заявил, что готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства.Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (порядка 645 долларов).Первый тур выборов в органы местной власти Грузии состоялся 2 октября. Граждане страны выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победила на выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. На третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября. В этот день представители правящей партии поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211007/novaya-politicheskaya-karta-gruzii-chto-pokazali-vybory-260299404.html
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новости, грузия, цик грузии, выборы, штраф, каха кучава, избирательный кодекс грузии

Глава парламента Грузии нарушил правило предвыборной агитации - дело направлено в суд

19:49 12.10.2021 (обновлено: 22:31 12.10.2021)
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© Parliament of GeorgiaКаха Кучава
Каха Кучава - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Parliament of Georgia
В день выборов Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии составила протокол о нарушении председателем парламента Кахой Кучава правил предвыборной агитации, предусмотренных Избирательным кодексом Грузии, информацию распространяет НПО "Ассоциация молодых юристов".
Жалобы на выборах в Грузии: ЦИК дает разъяснения, партии готовятся к судам >>
В день выборов 2 октября Кучава пришел на избирательный участок в маске с символикой правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". На нарушение отреагировала "Ассоциация молодых юристов" как организация - наблюдатель на выборах и подала жалобу в ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устно рассмотрела жалобу "Ассоциации молодых юристов" 12 октября. Затем в отношении указанного лица был составлен протокол о нарушении правил агитации, и дело было направлено на рассмотрение в суд", — говорится на сообщении НПО.

Ранее Кучава заявил, что готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства.
Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (порядка 645 долларов).
Первый тур выборов в органы местной власти Грузии состоялся 2 октября. Граждане страны выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Новая политическая карта Грузии: что показали выборы
7 октября, 09:01
1005
По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победила на выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, – 30,7% голосов. На третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.
Вторые туры выборов мэров пройдут 30 октября. В этот день представители правящей партии поборются за кресла мэров в 20 из 64 муниципалитетов, включая столицу, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. В большинстве городов конкуренты кандидатов "Грузинской мечты" представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
© SputnikВторой тур местных выборов в Грузии
Второй тур местных выборов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
Второй тур местных выборов в Грузии
© Sputnik

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